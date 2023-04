Charles Leclerc en pole de la course sprint à Bakou, Lance Stroll 9e

Charles Leclerc partira de la position de tête de la course sprint de Bakou en Azerbaïdjan. Il a réalisé le meilleur temps de la séance de qualification, samedi, dans les rues de la capitale.

Le pilote monégasque a devancé au chrono les pilotes Red Bull Sergio Pérez et Max Verstappen.

Leclerc a enregistré en Q3 un temps imabttable de 1 min 41 s 697/1000, avant de... frapper les barrières de protection dans son dernier tour chrono.

Il est revenu aux puits avec l'aileron avant de sa monoplace à moitité arraché, mais la pole en poche.

Je vais tout donner, mais il faut réaliste, nous avons un déficit de performance en configuration course, a rappelé Leclerc. Red Bull a encore une longueur d'avance même si on a fait des progrès.

Verstappen n'était pas content de sa performance, il a admis avoir fait des erreurs en SQ3. Le champion du monde partira samedi devant la Mercedes-Benz du Britannique George Russell, qui a terminé au 4e rang.

La chaleur et le comportement des pneus me laissent croire que la course sprint ne sera pas une partie de plaisir , a prédit Verstappen.

L'équipe Aston Martin a-t-elle réglé ses problèmes de DRS ? Fernando Alonso s'est contenté du 8e temps (1:43,010) devant son coéquipier, le Québécois Lance Stroll (1:43,064).

Fernando Alonso dans les rues de la vieille ville de Bakou Photo : Getty Images / Francois Nel

Les équipes devaient utliser des pneus mi-durs pour les deux premières parties de la séance (SQ1 et SQ2) et un train de pneus tendres neufs pour SQ3.

La course sprint démarrera à 9h30 (HAE) sur une distance de 100 km, soit à Bakou, 17 tours du circuit urbain, avec quelques points au championnat comme récompense: 8 points au gagnant, 7 au deuxième, etc.... Le top 8 marque des points.

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan, quatrième manche de la saison, est la première des six étapes de l'année à proposer le format sprint inauguré en 2021. Mais contrairement à ce qui se faisait jusqu'alors, la course sprint dispose désormais de sa propre séance de qualification.

Par ailleurs, le groupe Formula One a renouvelé son contrat avec la ville de Bakou et le Grand Prix de F1 sera présenté au terme du contrat actuel pour trois autres années, soit jusqu'en 2026.

La F1 roule au bord de la mer Caspienne depuis 2016.

< C'est un circuit incroyable qui offre toujours beaucoup de spectacle et a accueilli certaines des courses les plus excitantes dans l'histoire récente , a expliqué le PDG de la F1 Stefano Domenicali, cité dans un communiqué.

Dans les rues de Bakou, l'issue est souvent imprévisible. En six courses disputées, il y a eu six vainqueurs différents.

Classement de la séance de qualification de la course sprint: