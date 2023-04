Les Panthers battent les Bruins et forcent un septième match

Les Panthers de la Floride ont gaspillé trois avances d'un but avant de venir de l'arrière et forcer la présentation d'un match ultime dans leur série de premier tour grâce à une victoire de 7-5 face aux Bruins de Boston, vendredi.

La série est égale 3-3 et elle connaîtra son dénouement dimanche, à Boston.

Ce sera un match que nous pourrons tous apprécier , a dit l'entraîneur-chef des Panthers, Paul Maurice.

Les Bruins ont pris les devants 4-3, puis 5-4 en troisième période, mais Zac Dalpe et Matthew Tkachuk ont répliqué chaque fois pour les Panthers. Eetu Luostarinen a ensuite inscrit le but vainqueur avec 5:38 à faire en temps réglementaire.

Les deux équipes ont marqué un total de quatre buts dans un intervalle de 6:56.

C'est un groupe qui fait preuve de détermination , a dit l'entraîneur-chef des Bruins, Jim Montgomery, au sujet des Panthers.

Luostarinen a surpris le gardien Linus Ullmark du côté du bouclier après que Brandon Montour eut neutralisé une sortie de zone des Bruins. Sam Reinhart a ajouté un but dans un filet désert avec 28 secondes à jouer.

Tkachuk a terminé la rencontre avec une récolte de deux buts et une aide. Montour et Aleksander Barkov ont aussi touché la cible pour les Panthers. Sergei Bobrovsky a réalisé 29 arrêts.

Tout le monde s'amuse. Tout le monde joue. Tout le monde fait les bonnes choses, a énuméré Barkov. Nous avons du plaisir à travers cette expérience.

Tyler Bertuzzi a fourni deux buts et une aide, tandis que David Pastrnak a aussi réussi un doublé pour les Bruins. Jake DeBrusk a fait mouche en infériorité numérique et Ullmark a stoppé 26 tirs. Brad Marchand a récolté quatre aides.

Les Bruins, qui ont établi des records de la LNH pour les points et les victoires en saison régulière, sont à une défaite d'une élimination dès le premier tour des séries.

Nous avons travaillé fort durant toute la saison afin d'avoir l'avantage de la patinoire en séries, a dit DeBrusk. Ça se jouera lors d'un match ultime.

La fin pour les Islanders

Paul Stastny a fait bouger les cordages à 6:00 de la prolongation et les Hurricanes de la Caroline ont éliminé les Islanders de New York grâce à une victoire de 2-1, vendredi.

Brady Skjei, Anders Lee et Frederik Andersen Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Les Hurricanes ont remporté la série de premier tour de l'association de l'Est en six rencontres.

Sebastian Aho a forcé la présentation d'une prolongation en créant l'égalité à 9:24 du troisième tiers. Frederik Andersen a stoppé 33 tirs à sa première sortie de la série.

Cal Clutterbuck avait donné les devants aux Islanders à mi-chemin en première période. Ilya Sorokin a réalisé 39 arrêts.

Au prochain tour, les Hurricanes croiseront le fer avec le gagnant de la série entre les Rangers de New York et les Devils du New Jersey. Les Devils mènent la série 3-2 et auront l'occasion d'éliminer les Rangers, samedi.

Stastny a joué les héros quelques secondes après que Derek Stepan eut intercepté une tentative de dégagement du défenseur Ryan Pulock. Stastny a surpris Sorokin d'un angle restreint, décochant un lancer à partir de la hauteur de la ligne des buts.

Il s'agit pour Stastny d'un troisième but gagnant en prolongation en séries éliminatoires au cours de sa carrière dans la LNH.