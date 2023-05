Le potentiel de Marie-Yasmine Alidou arrive à maturité au Portugal

Avoir 18 ans procure bien des droits, mais devient-on un adulte pour autant? La Québécoise Marie-Yasmine Alidou a transporté sa carrière de joueuse de soccer en Europe en 2017, quand elle avait 22 ans, mais ça ne fait qu’environ 18 mois qu’elle se sent réellement mature, capable de gérer la vie d’une professionnelle, apte à naviguer entre la volonté d’émerger du lot sur le plan individuel et de réussir sur le plan collectif.

Son Famalicão occupe le 4e rang du championnat portugais et s’est qualifié le week-end dernier pour la finale de la Coupe. Toutes compétitions confondues, Alidou a récolté 10 buts et 4 passes décisives entre les postes d’attaquante et de milieu offensif. L’individuel au service du collectif, ce qui lui a valu les prix de joueuse du mois au Portugal en février et en mars.

Alidou a galéré un brin depuis son premier contrat professionnel, à Marseille. Après la Provence, c’est la Suède, puis l’Espagne, puis la Norvège, puis l’Autriche qu’elle a habitées avant de s’établir à trois quarts d’heure de Porto, dans une version footballistique de la jeune adulte munie d’un diplôme universitaire, mais qui va découvrir qui elle est dans les vieux pays.

Dans le petit village norvégien de Kleppe, un déclic s’est produit, sans trop qu’Alidou s’en rende compte. Inspirée par l’éthique de travail quand même très carrée de la population, elle s’est façonné une routine digne de ce nom : devancer l’heure d’arrivée à l’entraînement, ajouter des exercices dans les temps libres – assumer à fond son statut professionnel, en somme.

Peut-être que j’ai pris le travail un peu plus au sérieux parce que je la voulais, cette convocation en équipe nationale, se souvient Alidou. Je me disais qu’il fallait peut-être que je travaille un peu plus dans mon club. “Peut-être que ce n’est pas assez? Est-ce qu’ils me voient? Est-ce qu’ils ne me voient pas?” Depuis que j’ai eu ce déclic, ma carrière a monté, puis ici, au Portugal, j’aime beaucoup le pays, la ligue n’est pas la meilleure, mais je dirais qu’il y a peut-être six bonnes équipes, et quand tu regardes les autres championnats, ça ressemble toujours un peu à ça.

Marie-Yasmine Alidou a joué un match avec l'équipe nationale du Canada. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

À l’époque, cette convocation, elle a fini par l’obtenir. Alidou a fait ses débuts avec l’équipe nationale le 23 février 2022, dans une défaite de 1-0 contre l’Espagne lors de la Coupe Arnold Clark.

L’objectif avait beau être entouré au feutre rouge dans sa liste, la joueuse a été prise de court, elle qu’on n’avait jamais même invitée à représenter les équipes de jeunes du Canada quand elle foulait les pelouses de la Rive-Sud de Montréal. Le maillot unifolié était un de ces objets qu’on aperçoit rapidement en bordure de la 132 sans le distinguer et qui rapetisse dans le rétroviseur jusqu’à disparaître.

Le premier appel de la sélectionneuse Bev Priestman est venu comme un choc.

Je ne veux pas dire que je ne suis pas arrivée préparée, mais… c’est un peu ça, reconnaît Alidou. C’est un niveau qui est vraiment différent. Des décisions que tu dois prendre hyper rapidement, partout sur le terrain. J’ai laissé mon stress envahir un peu mes performances, mais je jouais quand même bien, donc ça m’a quand même permis d’avoir d’autres convocations après. Mais je n’avais pas réalisé à quel point c’était comme : oui, tu as le droit à l’erreur, mais en même temps, non, il faut vraiment que tout soit réfléchi à la fine pointe.

Alidou avait tout de même laissé une bonne impression, puisque quand Quinn a dû déclarer forfait pour le match amical contre la France, au début avril, le téléphone a sonné au Portugal. Un choix qui s’explique par le fait que Priestman la voit au poste de milieu défensif.

La Québécoise Marie-Yasmine Alidou (à gauche) a récolté 10 buts et 5 passes décisives cette saison au Portugal. Photo : Twitter/FC Famalicão Feminino

Si elle n’a pas joué contre les Bleues, elle a pu faire valoir ses arguments à l’entraînement. Ses discussions avec le personnel technique lui donnent espoir pour la suite. Ils ne s’attendaient pas à ce que j’arrive aussi préparée , se félicite-t-elle en riant. Alidou, après tout, ne joue pas pour un géant du football européen, et a tout intérêt à tirer le maximum de son temps avec l’équipe nationale.

Si je peux être appelée régulièrement, puis montrer ce que je suis capable de faire avec ces filles qui jouent dans des clubs renommés, si je peux me démarquer dans cet environnement avec l’équipe canadienne, ça veut dire quelque chose aussi, souligne-t-elle. Je pense l’avoir fait en France, même si je n’ai pas touché le terrain.

Au Portugal, en revanche, elle l’a survolé. Elle contribue directement à un but toutes les 177 minutes et brise occasionnellement l’internet à Famalicão, comme quand elle s’est permis une galopade depuis sa propre moitié de terrain avant de punir la gardienne d’un boulet de 25 mètres dans le match aller de la demi-finale de la Coupe. Ce n’est pas parce qu’on gagne en maturité qu’on évacue totalement la désinvolture.

Pour toutes ses réussites depuis quelques mois, Alidou sait que rêver de la Coupe du monde de cet été relève peut-être de l’exercice futile, même si, de plus en plus, l’impression qui se dégage est que l’équipe qui subira le moins de blessures aura les meilleures chances d’être couronnée championne. Aussi peuplée l’infirmerie canadienne puisse-t-elle être, Alidou a la lucidité de reconnaître que la concurrence est féroce à tous les postes qu’elle peut occuper.

L’ambition est toutefois bien affirmée, sans être démesurée. Le voisin espagnol, où elle a joué en 2019-2020, fait encore partie de ses destinations idéales, même si le championnat pourrait très bien s’appeler Barcelone et les autres .

Curieusement, Alidou garde d’excellents souvenirs de ses trois défaites cette saison-là contre Barcelone – avec un pointage cumulatif de… 12-0.

Elles te donnent tellement de problèmes à résoudre très rapidement, analyse-t-elle. Ça me fascinait sur le terrain de défendre, puis juste quand je faisais quelques petites actions, quand je tournais, je jouais vers l’avant, je cherchais, puis quand je réussissais à faire ça contre une équipe qui a un bloc tellement bon, j’étais vraiment contente. Collectivement, c’est plate, perdre 7-0. Mais sur le plan personnel, je me rappelle que quand je jouais, puis j’arrivais à bien faire des un contre un ou des petits espaces tournés, j’étais contente.

Vendredi, Alidou fêtait ses 28 ans. Dimanche, elle s’est offert cette qualification en finale de la Coupe contre le Benfica de l’internationale canadienne Cloé Lacasse, qui a récemment marqué son 100e but pour le club, mais qui n’allait pas lui faire de cadeau. À son âge vénérable, elle sait qu’il n’y a pas d’amies sur le terrain.