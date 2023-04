Plus tôt cette semaine, la Ville de Calgary, le gouvernement provincial de l’Alberta et les propriétaires des Flames ont fièrement annoncé une entente de principe visant à doter cette équipe de la LNH d’un nouvel amphithéâtre.

Le coût total du projet est estimé à 1,2 milliard de dollars, dont 850 millions seront assumés par les contribuables. La Ville allongera quelque 550 millions tandis que la province contribuera à la hauteur de 300 millions.

Les propriétaires des Flames, eux, sont morts de rire. Ils débourseront une mise de fonds de 40 millions qui sera suivie d’un versement annuel de 17 millions (bonifié de 1 % par année) pendant 35 ans. Grosso modo, les Flames ne paieront que les intérêts du palace que les contribuables leur offriront.

Pendant ce temps, au lieu d’assumer les coûts de construction de leur amphithéâtre, les propriétaires des Flames pourront investir dans le développement immobilier du nouveau quartier de culture et divertissement qui jaillira autour.

Un chausson avec ça?

***

Les Flames sont pourtant loin de faire pitié. Ils appartiennent à un groupe de magnats du pétrole dont l’actionnaire principal est Murray Edwards. Et ce dernier est l’un des hommes les plus riches au Canada.

Murray Edwards Photo : The Canadian Press / Jeff McIntosh

Dans un profil fort intéressant publié en décembre dernier, Le Devoir soulignait que l’entreprise de M. Edwards, Canadian Natural Resources, exploite des gisements de quelque 7,5 milliards de barils de pétrole et que les tentacules de son entreprise s’étendent de la Colombie-Britannique jusqu’au Manitoba, en passant par les États-Unis, les côtes africaines et la mer du Nord.

À Calgary, M. Edwards et ses associés se sont portés acquéreurs des Flames en 1982 pour une bouchée de pain.

Il a toujours été rentable d’opérer une équipe de la LNH au Canada. Mais depuis l’instauration en 2005 du plafond salarial le plus contraignant du sport professionnel nord-américain, c’est un véritable Klondike. La profitabilité et la valeur des équipes de la LNH ont bondi en flèche.

En 2002, Forbes établissait la valeur de l’équipe à 82 millions.

Dans son relevé de 2022, le magazine Forbes estimait que les Flames valaient quelque 855 millions. Toutefois, leur valeur réelle est fort probablement supérieure à ce montant, comme en témoigne la situation des Sénateurs d’Ottawa. Au cours des prochaines semaines, tout indique que les Sénateurs changeront de propriétaire pour une somme avoisinant le milliard de dollars.

Depuis 40 ans, donc, Murray Edwards a obtenu un rendement spectaculaire avec son équipe de la LNH en plus de n’avoir assumé aucune dépense immobilière significative pour la loger. L’amphithéâtre actuel des Flames, le Saddledome, a été construit au début des années 1980 avec des fonds publics en vue des Jeux olympiques d’hiver de 1988.

***

Au Québec, Murray Edwards est connu à titre de propriétaire de l’entreprise Resorts of the Canadian Rockies. Cet empire de stations de ski nord-américaines regroupe huit montagnes, dont celles de Stoneham et du Mont-Sainte-Anne.

Or, depuis quelques années, en raison du mauvais entretien des équipements et de la décrépitude du parc immobilier du Mont-Sainte-Anne, un grand nombre d’acteurs du milieu touristique réclament le départ de Resorts of the Canadian Rockies.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L’entreprise de M. Edwards, elle, se dit prête à investir 100 millions pour redonner du lustre à la station, mais à condition que Québec assume la moitié de la facture.

Un chausson avec ça?

M. Edwards, en passant, a quitté le Canada pour l’Europe au milieu des années 2010 quand la fiscalité albertaine est devenue plus contraignante. Selon Le Devoir, sa résidence principale est désormais basée en Suisse.

***

Quand ils ont mis la main sur le Kraken de Seattle au cours des dernières années, les propriétaires ont estimé que leur accession à la LNH allait se révéler extrêmement rentable. À un point tel qu’ils n’ont pas hésité à débourser quelque 900 millions pour rénover le vieux KeyArena.

À Vegas, l’amphithéâtre des Golden Knights a aussi été entièrement financé par des fonds privés.

Mais au Canada, incroyablement, on assiste à la tendance inverse même si, de ce côté de la frontière, il n’y a probablement pas d’entreprise aussi rentable et entraînant un aussi faible taux de risque que l’exploitation d’une équipe de la LNH.

Le Saddledome de Calgary Photo : Getty Images / Derek Leung

Depuis le début des années 2010, les politiciens se comportent comme si le financement d’amphithéâtres était un enjeu collectif.

On a d’abord assisté à la construction d’un amphithéâtre de quelque 400 millions à Québec qui était censé paver la voie à l’arrivée d’une équipe de la LNH. Le retour des Nordiques se fait toujours attendre. Mais entre-temps, le Centre Vidéotron est probablement devenu l’aréna junior le plus rentable du monde.

D’un côté, Québecor accueille des foules moyennes de plus de 9000 spectateurs aux matchs de ses Remparts. De l’autre, Québecor déclare des déficits relatifs à l’opération de l’aréna et récupère annuellement 2,5 millions et plus du loyer qu’elle devrait débourser à la Ville de Québec.

La construction de l’amphithéâtre de Québec a été suivie par la construction d’un aréna de 10 000 places et de 40 loges à Laval.

Quelque 187 millions de fonds publics (Ville et province) ont été dépensés dans ce projet. Essentiellement, la Place Bell permet à l’organisation du Canadien de maximiser le rendement de son club-école, le Rocket de Laval, en plus de permettre à cette entreprise d’exploiter une deuxième grande salle de spectacles dans la grande région métropolitaine.

***

Au milieu des années 2010, les élus d’Edmonton ont semblé particulièrement inspirés par les projets financés au Québec.

Le propriétaire des Oilers, Daryl Katz, s’est ainsi fait offrir un projet de quelque 613 millions, dont 483,5 millions pour l’amphithéâtre, sur un plateau d’argent.

Pour installer son équipe dans un aréna tout neuf, Daryl Katz n’a eu qu’à avancer une mise de fonds de 19,7 millions et à échelonner sur 35 ans le paiement d’une somme de 112,8 millions, une moyenne de 3,22 millions par année.

La fortune de M. Katz est estimée à 4,4 milliards de dollars. Et tout comme Murray Edwards, le propriétaire des Oilers a vu la valeur de son équipe de hockey bondir encore plus au cours des dernières années. Ironiquement, une partie de la plus-value des Oilers est directement attribuable à l’amphithéâtre que M. Katz n’a pas eu à construire à ses frais.

Autour du nouvel amphithéâtre des Oilers, le Ice District, un tout nouveau quartier de divertissement à usage mixte , a vu le jour. Et bien sûr, c’est le Katz Group qui est le maître d'œuvre de ce projet immobilier de quelque 2,5 milliards.

***

Quand on dresse un bilan de tous ces récents projets, il est très clair que ce ne sont pas les contribuables qui en sont les bénéficiaires.

C’est d’ailleurs pourquoi, année après année, de 96 % à 98 % des économistes américains sont d’avis que subventionner un stade ou un amphithéâtre se fait toujours au désavantage des contribuables.

Il faut aussi rappeler que les prétentions voulant que les équipes professionnelles soient des moteurs économiques significatifs ont été mille fois démolies.

Les équipes canadiennes de la LNH, outre les Flames et le Saddledome, ont prospéré pendant près de 100 ans sans que les gouvernements aient à puiser dans leurs coffres pour leur construire des amphithéâtres.

Mais curieusement, alors que la LNH connaît la période la plus rentable de son histoire, on a l’impression d’assister à une sorte d’effet domino.

Si le gouvernement voisin trouvait que c’était une bonne idée de financer un nouvel aréna, pourquoi serait-ce différent ici? , plaident les propriétaires d’équipes auprès de leurs élus locaux.

Si la tendance se maintient, les prochains à faire face à ce genre de dilemme seront probablement les citoyens d’Ottawa.

Après avoir déboursé un milliard pour acquérir les Sénateurs, il ne serait pas surprenant d’entendre les prochains propriétaires de cette organisation plaider qu’ils n’ont pas suffisamment d’argent pour construire leur nouvel amphithéâtre.

Et de constater, par la suite, qu’ils auront tous les fonds nécessaires pour construire, et faire fortune, avec le nouveau quartier qui sera érigé tout autour.