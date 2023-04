Après être sorti du placard, Jason Collins croyait que plus d’athlètes l’auraient imité

Quelques mois après cette annonce, Jason Collins avait conclu une entente de dix jours avec les Nets de Brooklyn. Il est par la suite devenu le premier joueur ouvertement homosexuel à jouer dans la NBA.

En 2007, l’ancien joueur de la NBA, John Amaechi, avait choisi de révéler son homosexualité une fois retraité. Le joueur de soccer David Testo, qui portait les couleurs de l’Impact de Montréal, était aussi sorti du placard en 2011.

Au cours des dix dernières années, seulement quelques joueurs ont suivi les pas de Jason Collins au sein des cinq grandes ligues majeures nord-américaines (LNH, NFL, MLB, NBA et MLS). Au football, Michael Sam a été le premier joueur ouvertement gai à être repêché dans la NFL. En 2021, Carl Nassib est devenu le premier joueur actif de la NFL à en parler publiquement.

Plus près de nous, un jeune joueur de hockey repêché par les Voltigeurs de Drummondville dans la LHMJQ, Yanic Duplessis, s’est libéré de son secret et s'est alors donné pour mission de réconcilier le hockey et l’homosexualité.

Même s’il y a eu du progrès, la réalité est qu’il est possible de compter sur les doigts de nos mains le nombre d’athlètes masculins qui sont sortis du placard au cours des dernières années. En entrevue avec Radio-Canada Sports, Jason Collins avoue qu’il est surpris qu'il n'y en ait pas eu plus.

Je pensais qu’avec mon annonce, avec Robbie Rogers dans la MLS, avec Michael Sam dans la NFL, j’aurais pensé qu’il y aurait eu une conjoncture favorable et que de plus en plus de joueurs auraient parlé , avoue-t-il.

Je suis en communication avec certains qui ne sont pas encore sortis du placard, confie-t-il. Chacun suit son propre chemin. Je ne vais pas leur dire quoi faire. Je leur parle de mon expérience et je leur dis que quand ils seront prêts à aller de l’avant, ils seront appuyés. Je leur rappelle que mon maillot était le plus grand vendeur dans la NBA pendant un certain temps. Il y avait Lebron James, Stephen Curry et Jason Collins. Si tu veux sortir du placard, quand tu seras prêt à le faire, la communauté sera là pour t’appuyer.

Jason Collins, des Nets de Brooklyn, s'adresse aux médias avant le match contre les Nuggets de Denver, le 27 février 2014. Photo : Getty Images / Justin Edmonds

Certains athlètes pensent qu’il est préférable et plus facile de séparer la vie professionnelle de la vie personnelle. Selon Jason Collins, supporter le stress qu’implique une vie d’athlète professionnel et celui d’un tel secret peut rapidement devenir invivable.

« Après les matchs, mon conjoint attendait dans la salle des familles, en compagnie des conjointes et des familles des autres joueurs. C’est comme ça que ça devrait être. Tu n’as pas à te cacher. Tu t’embrasses, tu entres dans l’auto et tu commences à te plaindre des arbitres ou des entraîneurs! Je veux que tous ces athlètes vivent et ressentent ça. Je ne veux pas qu'ils sentent qu’ils ont besoin d'avoir cette autre vie extrêmement privée. » — Une citation de Jason Collins, ancien joueur de la NBA

L’ancien joueur de la NBA se fait aujourd'hui un plaisir d'agir comme conseiller auprès de joueurs qui taisent leur orientation sexuelle. Il est conscient que chaque personne a un rythme différent, mais l’important pour lui est que ces joueurs se sentent appuyés dans leur démarche.

Je leur dis qu’ils n’ont pas à faire ça seul s’ils ne le veulent pas. Il y a une communauté d’athlètes qui a tracé la voie et qui peut les soutenir. On peut juste discuter, on peut parler de la carrière, mais on peut aussi les aider pour ce qui se passe à l’extérieur du terrain ou de la patinoire, entre autres en les aidant à décrocher des contrats de commandites. Je peux leur rappeler que je suis toujours un athlète de Nike dix ans plus tard , lance-t-il, sourire aux lèvres.

Billie Jean King Photo : Associated Press / Wong Maye-E

Jason Collins reconnaît que l’annonce et le processus pour se rendre à cette étape n’auraient pas été aussi sains et bénéfiques s’il n’avait pas été aussi bien entouré. Un réseau d’entraide, voilà la clé du succès selon lui. Dans son cas, ce sont des femmes qui lui ont ouvert la voie.

« Les femmes continuent à nous montrer le chemin. Je n’aurais pas pu réussir sans Martina Navratilova et Billie Jean King. Je pense que chacun de nous, homme ou femme, pouvons rendre le parcours plus facile pour le prochain athlète. » — Une citation de Jason Collins, ancien joueur de la NBA

Dans le sport féminin, nombreuses sont les athlètes qui parlent ouvertement de leur orientation sexuelle. Quinn, milieu de terrain de l’équipe canadienne de soccer et de l’OL Reign dans la NWSL, a révélé être transgenre. Des actrices importantes du sport féminin, comme la joueuse de soccer américaine Meagan Rapinoe et la joueuse de basketball Sue Bird, militent énormément pour les droits de la communauté LGBTQ+ et pour l'égalité entre hommes et femmes.

Pendant ce temps, du côté des hommes, aucun joueur de la NBA n'a dévoilé son homosexualité depuis Jason Collins et il n’y a encore jamais eu de joueur publiquement homosexuel dans le baseball majeur.

Je me souviens, tout juste avant les Jeux olympiques de Rio, Elena Delle Donne, joueuse de la WNBA, a révélé son homosexualité et tout le monde a juste dit : "OK cool, va gagner une médaille d’or maintenant". C'est ce qu’elle a fait! Pour arriver à ce point du côté masculin, nous avons besoin que davantage d’athlètes osent parler. Ça deviendra alors une conversation banale.

Jason Collins est conscient qu’un tel changement prend du temps. S’il est satisfait de certains progrès faits jusqu’ici, il a parfois l’impression d'avancer dans le vide. Pendant qu'une portion de la population essaie d'évoluer, il a l’impression de voir son pays régresser.

Aux États-Unis, particulièrement dans des États comme celui de la Floride, les droits des homosexuels sont bafoués. C’est épeurant ce qui se passe. Dwyane Wade en a parlé, affirmant que l’une des raisons pour lesquelles il a quitté la Floride avec sa famille, c’est parce que l’un de ses enfants ne s’y sentait pas en sécurité, ne s’y sentait pas accepté. Il y a un travail constant qui doit être fait.

C’est épuisant par moment, avoue-t-il. Pourquoi essaies-tu de faire reculer notre pays? Mais en même temps, il ne faut pas arrêter de se battre et il faut inspirer la prochaine génération.

La LNH et la perte de l'objectif

À l’été 2021, le défenseur Luke Prokop, espoir des Predators de Nashville, est devenu le premier joueur sous contrat avec une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) à révéler son homosexualité. La communauté a aussi toujours pu compter sur l’appui de l’ancien entraîneur et dirigeant, Brian Burke, dont le fils, aujourd’hui décédé, était homosexuel.

Luke Prokop a été repêché par les Predators de Nashville en 2020. Photo : Predators de Nashville

Au cours des derniers mois, plusieurs soirées de sensibilisation dédiées aux personnes de la communauté LGBTQ+ ont été organisées à travers la LNH.

Si ces initiatives ont fait couler beaucoup d’encre, c’est majoritairement en raison des joueurs qui ont choisi de ne pas y participer. Jason Collins déplore que l’objectif principal de ces soirées, qui était d’appuyer la communauté LGBTQ+, se soit quelque peu perdu en cours de route.

Ces joueurs qui n’ont pas voulu participer doivent se regarder dans le miroir et se demander : quelles sont les valeurs que je défends? Est-ce que tu veux unir les gens ou tu veux diviser? Plusieurs d’entre eux utilisent la religion et, pour moi, la religion, c’est l’amour avant tout. La religion, c’est d'accepter l’autre. Je ne pense pas que Jésus ait rejeté qui que ce soit.

Jason Collins sait très pertinemment qu'encore aujourd'hui, certains athlètes peuvent avoir peur de sortir du placard. Il comprend qu’ils peuvent avoir peur du jugement, qu’ils peuvent craindre de perdre leur place au sein d’une équipe. À cet athlète qui doute, il lui dit : tu n'es pas seul .

Si Jason Collins a choisi il y a dix ans de dévoiler son homosexualité, c’était pour se libérer de ce lourd secret. C’était évidemment pour se sentir libre et heureux. Mais c’était aussi pour servir d’inspiration pour une génération future.

De nombreuses personnes m’ont dit qu’en raison de mes actions, ils sont aussi allés de l’avant ou avaient maintenant de l’espoir. On m’a dit que ça avait eu un impact positif sur leur vie d’une quelconque façon. Je pense que c’est ce que nous tous devrions tenter de faire, d’avoir un impact positif sur la vie de quelqu’un d’autre.