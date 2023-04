Tellement déçu et dégoûté , a laissé tomber Rick Bowness en conférence de presse après le cinquième match. Le vénérable entraîneur a avoué qu’il se retenait de livrer le fond de sa pensée sur ses joueurs depuis le mois de février.

Jeudi soir, il a craché le morceau. Qu’est-ce qui le dégoûte ainsi?

On n’a pas répliqué. C’est la même merde qu’on a vue en février. Dès que des équipes ont commencé à menacer notre première place, on n’a jamais eu de réponses. Dans cette série, on n’a pas eu de réponses. Leurs meilleurs joueurs ont été tellement meilleurs que les nôtres, ce n’était même pas proche , a lancé Bowness.

Ça apparaît aujourd’hui comme une éternité, mais les Jets occupaient bel et bien le premier rang de l’Association de l'Ouest à la mi-saison. Au 15 janvier, leur fiche de 29-14-1 leur valait la troisième place du classement général.

Ça s’est dégradé par la suite en dépit du fait que Mark Scheifele a atteint le plateau des 40 buts pour la première fois de sa carrière, que Josh Morrissey a connu, et de loin, sa meilleure campagne dans la LNH et que Connor Hellebuyck a disputé une saison à la hauteur du lauréat du trophée Vézina qu’il est.

Winnipeg a maintenu une fiche de 17-19-2 en deuxième moitié de saison et s’est accroché de peine et de misère au dernier poste donnant accès au grand tournoi. Un groupe que l’on disait dysfonctionnel au terme de la dernière année, après le départ un brin louche de Paul Maurice, aura créé l’illusion de la cohésion pendant une quarantaine de matchs.

Grogne et bisbille, en apparence, ont repris le dessus. Et ça s’est poursuivi dans les séries. Les Jets ont perdu huit de leurs neuf derniers matchs éliminatoires, dont quatre contre le Canadien on se souviendra, après avoir balayé les Oilers d’Edmonton au premier tour en 2021.

Hellebuyck, pierre d’assise de ces fondations maintenant fissurées, a affiché une efficacité de ,896 et une moyenne de 3,26 au cours de la séquence. Loin de nous l’idée de lui faire porter le chapeau de ces déconfitures, mais peu de gardiens ont une importance aussi capitale pour leur équipe.

Connor Hellebuyck Photo : Getty Images / Candice Ward

Winnipeg n’a jamais réussi à bâtir une défense aussi redoutable que celle démantelée à l’été 2019, contre le gré de l’état-major, s’entend. À l’époque, Dustin Byfuglien, Jacob Trouba et Tyler Myers, entre autres, avaient quitté le navire, ce qui s’ajoutait au départ de Tobias Enstrom un an plus tôt. Hellebuyck a toujours corrigé ces lacunes – il a même remporté le trophée Vézina après le départ de tout ce beau monde – en saison seulement.

Une courte revue de presse des journaux locaux donne un aperçu du désarroi. On comprend que ce n’est pas dans les habitudes du Winnipeg Sun de faire dans la nuance, mais de là à dire que Pierre-Luc Dubois faisait de son mieux, pendant le cinquième match, pour quitter la ville…

Les Jets sont à la croisée des chemins. Un cliché, certes, qui en est toutefois un pour une raison fort simple : il a un grand fond de vérité.

Blake Wheeler, à qui on a enlevé le titre de capitaine avant le début de la saison, soufflera 37 bougies cet été. Il ne lui reste qu’un an de contrat. Scheifele et Hellebuyck également. Dubois sera joueur autonome avec compensation, à un an de sa totale liberté. Et si l’on en croit les rumeurs persistantes à son sujet, le Québécois a déjà la tête ailleurs.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Y a-t-il des intouchables? Le gardien peut-être. Kyle Connor et Josh Morrissey, sûrement. Les deux sont liés à long terme à l’organisation.

Voilà un groupe qui a été patiemment assemblé par le directeur général Kevin Cheveldayoff. Un groupe qui a eu sa chance, qui s’est rendu en demi-finales en 2018 et semblait en voie de réussir ce qu’aucune équipe canadienne n’a fait depuis le Tricolore de 1993.

À une époque où les joueurs ont bien plus de pouvoir de négociation qu’avant, Cheveldayoff a réussi à conserver ses meilleurs éléments dans une ville qui, paraît-il, n’est pas très prisée par les joueurs autonomes. Il les a convaincus de son projet et a réussi à s’entendre à long terme avec ses étoiles dans la plupart des cas. Un beau travail d’architecte.

Le plan est toutefois tombé à l’eau. Ce groupe semble avoir fait son temps. L’équipe sera fascinante à suivre dans les prochains mois.

Ce que la victoire aurait pu régler comme problème quand même. Vite, que les Jets le soufflent aux joueurs des Maple Leafs avant qu’il soit trop tard.