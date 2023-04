Les Alouettes écopent d’une amende pour non-respect du plafond salarial

La LCF a mentionné par voie de communiqué que les Alouettes, le Rouge et Noir d'Ottawa, les Argonauts de Toronto et les Blue Bombers de Winnipeg avaient tous dépassé le plafond des dépenses salariales, établi à 5,35 millions de dollars.

La ligue a indiqué que la faute était de moins de 100 000 $, et les équipes ont reçu une amende de 1 $ pour chaque dollar dépensé au-delà du plafond.

Une équipe aurait pu perdre un choix de premier tour au repêchage si elle avait dépassé le plafond entre 100 000 $ et 299 999,99 $ et deux choix de premiers tours pour des dépenses de 300 000 $ et plus.

L'ordre du repêchage, prévu le 2 mai, restera donc inchangé. Les Alouettes détiennent les cinquième et septième choix au premier tour.

Les Alouettes ont reçu une amende de 794 $, la plus petite des quatre équipes pénalisées. Les Blue Bombers ont été les plus pénalisés avec une amende de 64 499 $. Celles du Rouge et Noir et des Argonauts s'établissent respectivement à 11 994 $ et 49 735 $.

Le processus de contrôle et de vérification du système de gestion des salaires comprend un audit détaillé effectué auprès des neuf clubs au terme de la saison. Les équipes sont tenues de fournir des mises à jour régulières sur le niveau des compensations versées après 6 matchs, après 12 matchs et après 18 matchs , peut-on lire dans le communiqué du circuit canadien.

Le plafond des dépenses salariales pour la saison 2023 a été établi à 5,45 millions de dollars.