Quand le poids du soutien-gorge crée une polémique

Le site de nouvelles olympiques Inside the Games rapporte que certaines haltérophiles à qui l'on a imposé le port du soutien-gorge au moment de la pesée parlent d’une règle injuste et confuse. Si nous devons en porter un, les hommes doivent en faire autant , a-t-on entendu de la part de certaines d'entre elles.

Les nouveaux textes régissant la pesée avant la compétition se sont retrouvés au cœur des conversations qui ont eu cours entre les participantes des Championnats européens, le week-end dernier, en Arménie.

Le tout a mené à de multiples récriminations et à la confusion parmi les entraîneurs, les officiels techniques et les membres de la Commission des athlètes de l’IWF.

Face à ce tollé et à cet imbroglio qui dure depuis plus d’un an, la fédération s’est engagée à revoir le protocole de la pesée en consultation avec les athlètes pour rendre la règle équitable pour tous.

En fin de semaine, l’athlète olympique belge Nina Sterckx était contrariée parce qu’on lui avait permis de monter sur le pèse-personne dans son soutien-gorge pour une épreuve qualificative pour les Jeux olympiques de Paris, mais pas pour la suivante.

Son poids n’a pas fait l’objet de contestation quand elle a fini 2e chez les 59 kg, à Erevan. Mais on l’a forcée à enfiler son soutien-gorge à la pesée, ce qui n’avait pas été le cas en Colombie, en décembre.

Le poids des mots

Au cœur du problème se trouve le choix des mots dans le libellé du règlement, lequel a été amendé tout juste avant le début des qualifications pour les JO.

Dans la version précédente du texte, les athlètes pouvaient être pesées entièrement dénudées . On lit à présent que les athlètes doivent être pesés avec des sous-vêtements .

Or, on n’y trouve pas de définition de ce qui constitue un sous-vêtement , ce qui a conduit aux deux interprétations distinctes en Colombie et en Arménie.

Un membre de la Commission des athlètes a laissé entendre dans un échange de groupe sur Internet qu’elles n’avaient pas été consultées et qu’il n’y avait aucune définition de sous-vêtements .

La seule précision que nous avions était que cela devait couvrir les parties intimes. Des adhésifs sur les mamelons feraient-ils l’affaire?

C’est vraiment injuste pour les haltérophiles féminines étant donné qu’un soutien-gorge pèse au bas mot 200 grammes , a-t-elle renchéri.

Préavis trop court

D’autres athlètes ont affirmé qu’elles n’avaient pas été suffisamment informées au sujet des changements annoncés le 29 novembre et appliqués pour la première fois dès le 2 décembre.

La différence de 200 grammes peut paraître minime pour le profane, mais une athlète s’est récemment coupé les cheveux pour faire le poids, mais elle n’était pas 200 grammes au-dessus de la limite.

Croyez-moi, c’est énorme de perdre 200 grammes quand vous êtes déshydratée et que vous comptez vos calories pendant plusieurs semaines , a souligné un autre membre de la Commission des athlètes.

Il faut rappeler qu’en compétition, c’est l’haltérophile le plus léger qui montera sur la plus haute marche du podium en cas d’égalité.

La possibilité d’accorder une allocation de poids pour les sous-vêtements est envisagée par la fédération internationale.

Si cela devait être adopté, le crédit de poids alloué serait légèrement plus élevé pour les femmes que pour les hommes.