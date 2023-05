Mia Vallée retrouve son aplomb

C’est entre un cours de biologie marine et un entraînement de plongeon que Radio-Canada Sports joint Mia Vallée à l’Université de Miami. Elle est bien installée avec son ordinateur et ses écouteurs sans fil, sauf que l’endroit est trop bruyant. On ose lui demander de se déplacer, gêné par la perte de temps que cela lui cause. « C’est correct, répond-elle. Pas de rush. »

C’est que Mia Vallée a l’habitude des horaires chargés. Celle qui graduera ce printemps compte 25 heures de cours par semaine en plus de plonger sur le circuit universitaire américain.

La plongeuse de Beaconsfield, dans l’ouest de Montréal, profite en fait de ses premières semaines de congé de compétitions depuis plusieurs mois. Un monde de différence pour celle qui vient donc de compléter sa saison dans la NCAA.

Comment s’est passée cette saison? Pas trop bien , dit-elle d’entrée de jeu.

Le commun des mortels serait heureux de terminer 3e à l’épreuve du 1 m aux Championnats de la NCAA et 5e au 3 m. Mais pas Mia Vallée, surtout pas après avoir fracassé un record de la NCAA en 2022.

Mia Vallée, médaillée de bronze du 3 m aux Jeux du Commonwealth Photo : Getty Images / Elsa

À l’aube de la Coupe du monde de plongeon à Montréal, qui s'amorce vendredi, Mia Vallée sent qu’elle retrouve peu à peu son aplomb de l’an dernier, car l'année 2022 a été retentissant pour elle, presque trop même.

Je n'avais jamais participé à des mondiaux. Je n'avais jamais fait de gros jeux. Je voulais juste voir où j'étais après la COVID, n’ayant pas compétitionné sur la scène internationale pendant trois ans.

Elle s’est littéralement surprise elle-même, ce qui a toutefois eu un effet pervers : ces bons résultats sont devenus un poids.

J'étais intimidée par moi-même , soutient-elle.

Une saison choc

Imaginez, à ses tout premiers Championnats du monde à Budapest, la plongeuse de 22 ans a raflé l’argent au 3 m, le bronze au 1 m avec la liste de plongeons la plus relevée de l’épreuve, et a terminé 5e au 3 m synchronisé.

Quelques semaines plus tard, aux Jeux du Commonwealth, c'est l’or que Mia Vallée décroche au 1 m en plus de deux médailles de bronze au 3 m et au 3 m synchro.

« C'était un peu un choc… J'avais un mois entre les mondiaux et les Jeux du Commonwealth. Et je me rappelle qu'en entrant là-bas, j'ai commencé mes plongeons et je me suis juste regardée dans le miroir. Je me suis dit : "Wow, après les mondiaux, c’est moi qui suis favorite pour gagner!" C'était vraiment, vraiment intimidant. » — Une citation de Mia Vallée, championne canadienne au 1 m et 3 m

Mia Vallée et Margo Erlam aux jeux du Commonwealth Photo : AP / Manish Swarup

Jamais l’athlète canadienne ne croyait ressentir un tel sentiment en s’amenant aux Jeux du Commonwealth. Ses résultats ont prouvé qu’elle a pu en faire fi.

C’est après que les choses se sont compliquées, lorsqu’elle a entamé sa saison universitaire avec son nouveau statut de favorite. Elle l’avoue : elle a eu peine à maintenir la cadence et à continuer de progresser.

Après avoir gagné toutes ces médailles, tout d'un coup, tu es un peu la favorite. Mais là, tu ne te sens peut-être pas à 100 % et tu es fatiguée , admet Vallée qui a repris les compétitions NCAA un mois seulement après sa saison internationale.

Un calendrier serré qui ne l'a manifestement pas aidée.

Je n'ai juste pas nécessairement donné mon 100 %, je pense. J'étais un peu plus nerveuse que je le suis normalement. J'aurais aimé être capable de contrôler un peu plus ma nervosité. Normalement, je suis bonne à ce chapitre.

Ça ne l’a pas empêchée de récolter ses deuxièmes titres canadiens aux épreuves du 1 m et du 3 m, en janvier dernier, à Victoria, devant Pamela Ware. Une compétition où elle a pu afficher la constance sur laquelle elle travaille.

Et depuis les deux derniers mois, la plongeuse du Club CAMO sent qu’elle retrouve l’assurance qui lui manquait.

La Québécoise Mia Vallée remporte la médaille de bronze au tremplin de 1 m aux mondiaux de la FINA. Photo : Getty Images / Quinn Rooney

« J'ai un peu fait la paix avec le fait que je ne suis pas parfaite. Je mérite ce que j'ai réussi la saison dernière et je peux certainement encore le faire. Je commence à avoir cette confiance en moi-même que j'avais l'été dernier. » — Une citation de Mia Vallée, championne canadienne au 1 m et 3 m

Le chemin américain

Mia Vallée n'en est pas à ses premiers soubresauts en plongeon. À l’âge de 16 ans, elle a quitté la compétition pendant 6 ou 7 mois. Une espèce de burn-out, dit-elle.

« Je ne plongeais plus avec mes amis. Les aspects sociaux sont vraiment importants pour moi… J'allais à la piscine et je commençais à pleurer en y pensant. Je retournais à la maison et je pleurais en pensant le refaire le jour d'après. » — Une citation de Mia Vallée

Ce temps d’arrêt lui a permis de vivre une vie normale d'adolescente et de savoir ce qu’elle voulait vraiment. C’est là que tout s’est précisé dans sa tête.

Mia Vallée Photo : afp via getty images / OLI SCARFF

J'ai réalisé que les Olympiques n'étaient pas nécessairement ma priorité. Le sport était encore ma priorité, mais j'ai réalisé que je voulais aller aux États-Unis parce que je voulais vraiment avoir un diplôme en quatre ans.

Entretemps, Mia Vallée a repris le travail avec un nouvel entraîneur, Stéphane Lapointe, du club CAMO. Elle le connaissait depuis toujours. Il savait ce qu’elle venait de vivre et a d'abord misé sur le plaisir pour rallumer sa flamme en incluant les autres plongeurs.

Il savait que les autres dans mon groupe étaient mes amis. Et alors, il m'encourageait à aller parler et à m'amuser avec eux et, comme ça, à retrouver mon amour pour le sport.

Lapointe a par ailleurs appuyé la plongeuse québécoise dans son projet universitaire américain. Et il l’aide encore à planifier certaines compétitions.

L’Université de Miami a été le premier choix de Mia Vallée en raison du programme de plongeon et de son entraîneur légendaire , Randy Ableman. Un entraîneur à l’écoute, explique la plongeuse, et qu’elle peut appeler pour tout, même pour un pneu crevé . Elle a pu aussi allier sa passion pour la biologie marine à l'université, où elle entreprendra une maîtrise en août prochain.

J'ai vraiment besoin d'un équilibre entre le sport, avoir une carrière et la vie sociale.

Son cercle d'admirateurs à Montréal

Mia Vallée n’a pas participé à une compétition internationale à Montréal depuis CAMO Invitation en 2015. Pas besoin de vous dire que la Coupe du monde de plongeon qui s'amorce vendredi la ravit.

J'adore ça. Il y a beaucoup de personnes ici qui ne m'ont jamais vue compétitionner, raconte-t-elle. Toute ma famille va être là. Je pense qu'un de mes plus grands buts, c'est juste de m'amuser là-bas, d’aimer compétitionner, d’entendre ma famille qui crie dans les estrades, tous mes petits cousins.

Et Mia Vallée aura tout un groupe d'admirateurs à la piscine du Parc olympique. Sa mère a d'ailleurs fait imprimer une trentaine de t-shirts avec l’inscription « Team Mia » pour les parents et amis qui iront la voir plonger.

En fait, c’est un peu le même scénario qu’aux derniers mondiaux et qu'aux Jeux du Commonwealth, où son ami de cœur avait pris l’initiative des gaminets. C’est aussi lui qui s’occupe de sa page Facebook et de sa chaîne YouTube.

Vallée, qui participera au 3 m et au 3 m synchro avec Pamela Ware, veut bien plonger à Montréal et elle espère une médaille.

Je veux surtout savourer le moment.

Cette Coupe du monde sera la seule compétition internationale avant les Championnats du monde, cet été au Japon, mais Mia Vallée ne s’en formalise pas. Elle a eu toute sa saison universitaire pour fourbir ses armes.

Elle aime bien aussi le fait qu'il n’y ait que trois compétitions internationales pour les plongeurs canadiens cet été.

Ça fait mon affaire! , lance-telle.

Mia Vallée aura donc le temps de souffler un peu et de compléter ses examens.