Malgré une belle combativité, Eugenie Bouchard est éliminée à Madrid

Le parcours de la Canadienne Eugenie Bouchard à Madrid s'est arrêté vendredi au deuxième tour du tournoi. Mais elle na pas démérité face à Martina Trevisan, 20e au classement mondial, qui l'a emporté 6-2 et 7-5.

L'Italienne, 18e tête de série, a tout de suite imposé son rythme et a remporté la première manche 6-2 en 42 minutes face à la Québécoise qui a éprouvé toutes les peines du monde à remporter les échanges sur sa première balle de service (13/26).

Dans la deuxième manche, Bouchard, plus efficace au service, a bien tenté de reprendre l'initiative dans l'échange, notamment en brisant le service de son adversaire au 8e jeu pour revenir à 4-4 avant de prendre les devants 5-4.

Mais après avoir perdu son service au 11e jeu, elle n'a pas pu aller chercher la manche. Après avoir sauvé deux balles de match, Bouchard a finalement cédé après 1 h 45 min.

C'était le deuxième affrontement entre les deux femmes. Trevisan avait emporté la victoire 6-4 et 6-3 en 2020 à Melbourne dans l'ultime match de qualification des Internationaux d'Australie.

Trevisan affrontera la gagnante du match entre l'Américaine Alycia Parks et la Bélarusse Victoria Azarenka (no 15).

Plus tard vendredi, la numéro un mondiale Iga Swiatek doit se mesurer à Julia Grabher.

Autres résultats vendredi : Zheng Qinwen (CHN/no 22) bat Caty McNally (USA) 6-4, 7-6 (7/3)

bat Caty McNally (USA) 6-4, 7-6 (7/3) Barbora Krejcíková (CZE/no 11) bat Danka Kovinic (MNE) 6-3, 4-6, 6-0

bat Danka Kovinic (MNE) 6-3, 4-6, 6-0 Daria Kasatkina (RUS/no 8) bat Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 6-4, 6-3

bat Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 6-4, 6-3 Bernarda Pera (USA/no 28) bat Tatjana Maria (GER) 6-1, 6-3

bat Danka Kovinic (MNE) 6-3, 4-6, 6-0 Veronika Kudermetova (RUS/no 12) bat Nuria Párrizas (ESP) 6-3, 4-6, 6-2

Le qualifié Arnaldi surprend Ruud

Chez les hommes, l'Italien Matteo Arnaldi a causé une vive surprise en éliminant le Norvégien Casper Ruud (no 3) au deuxième tour.

Issu des qualifications et classé 105e au monde, Arnaldi a vaincu Ruud en deux manches de 6-3, 6-4 et mérité la première victoire de sa carrière contre un joueur du top 10.

Après avoir marqué le point décisif, Arnaldi a levé les bras en l'air et s'est frappé l'estomac tout en affichant un sourire radieux.

Au fil du match, Arnaldi a réussi 35 coups gagnants et brisé le service de son rival en trois occasions.

Âgé de 24 ans, Ruud a atteint les finales des Internationaux de France et des Internationaux des États-Unis en 2022. Toutefois, malgré son triomphe à l'Omnium d'Estoril plus tôt en avril, Ruud a connu des ennuis lors de tournois de plus grande importance en 2023, incluant une élimination au deuxième tour des Internationaux d'Australie en janvier dernier.

L'Espagnol Carlos Alcaraz (no 1), champion en titre, affrontera Emil Ruusuvuori plus tard vendredi.