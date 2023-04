Des patineurs artistiques dénoncent des abus dans une lettre ouverte

L'organisation Figure Skating for Change Canada dénonce dans une lettre ouverte adressée à la présidente de Patinage Canada Karen Butcher et à la ministre des Sports Pascale St-Onge les abus dont auraient été victimes de jeunes patineurs en Colombie-Britannique.

Ce groupe cible les entraîneurs du Centre d'excellence de la Colombie-Britannique, un club dorénavant connu sous le nom de Champs International Skating Centre.

Les comportements reprochés, tels des abus physiques, verbaux et émotionnels, se seraient produits au cours des 15 dernières années.

Sous le couvert de l'anonymat, des patineurs ont choisi de révéler les traitements qu'ils leur auraient été réservés à ce club.

Ils affirment avoir subi du harcèlement psychologique, du dénigrement et de l'isolement. La lettre fait aussi allusion à des bousculades sur la glace, à de la diffamation et à de la corruption.

Des patineurs auraient été enfermés dans les vestiaires en guise de punition et auraient dû s'entraîner dans de mauvaises conditions.

Il y est écrit que la plupart de ces incidents n'ont pas été rapportés en raison des lacunes du système pour faciliter les dénonciations et par craintes de représailles de la part de ces personnes qui avaient une influence sur la carrière de leurs présumées victimes.

Figure Skating for Change Canada exprime aussi dans cette lettre ouverte le manque de confiance des patineurs envers les dirigeants de Patinage Canada qui n'ont pas géré de manière adéquate les plaintes dans le passé et le Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport qui, selon ce groupe de dénonciateurs, ne peut assurer leur protection de manière indépendante .

Sans cette assurance de justice, les athlètes estiment qu'ils continueront d'éprouver des problèmes d'anxiété et de dépression et que leurs présumés agresseurs pourront se défiler .

Dans un communiqué publié sur son site web, Patinage Canada s'est dit profondément troublé par ces allégations et affirme n'avoir eu aucun contact antérieur avec le groupe à l'origine de cette lettre ouverte , ni reçu aucune plainte ou communication au sujet des points énumérés dans ladite lettre.

Patinage Canada a transmis les allégations à sa ligne de dénonciation Patinage en sécurité, un système de signalement d'inconduite qui assure un examen, une enquête et une décision indépendante et qui détermine si la question doit être réacheminée à l'organisme Sport sans abus et au Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport.

Figure Skating for Change Canada dit agir avec un sentiment d'urgence dans la foulée des nombreuses dénonciations d'abus faites par les athlètes canadiens qui, durant la dernière année, courageusement, en prenant la parole haut et fort, ont réclamé une enquête judiciaire nationale ayant pour but de créer un environnement sportif sain au pays.