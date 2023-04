L’attente de Matthew Bergeron

Bergeron sera repêché par la NFL au cours des prochaines heures ou des prochains jours. Il n’y a pas si longtemps, le joueur de ligne offensive de l’Université Syracuse était classé pour être sélectionné au troisième ou quatrième tour.

Mais, depuis le début de l’année 2023, le grand gaillard de 1,96 m 146 kg (6 pi 5 po, 323 lb) a été solide à chacune des étapes qui lui ont été présentées : Senior Bowl, camp d’évaluation, journée pro et entrevues avec des équipes de la NFL.

Si bien qu’il pourrait être repêché dès jeudi soir en première ronde ou vendredi en début de deuxième tour.

Tout s’est passé tellement vite, qu’il n’a pas eu le temps de savourer ce qui lui arrivait avant de revenir à Victoriaville.

Les quatre derniers mois, j’étais sur la route. Go,go,go, a dit Bergeron lors d’une mêlée de presse à quelques heures du début de la séance de repêchage.

Mais, quand je suis revenu à Victo, il y avait des gens qui me reconnaissaient. Mon téléphone sonnait… Les médias appelaient, etc. C’est là que ça m’a frappé un peu plus. J’ai dit : "wow! Je suis vraiment en train de faire quelque chose d’extraordinaire". J’ai le support de la ville. C’est que du positif, pas de négatif.

Le joueur de ligne offensive espère devenir un modèle pour les jeunes joueurs de football. C’est auprès de ses proches à Victoriaville que Matthew Bergeron attendra avec impatience que son nom soit prononcé.

Et, revenir à Victoriaville, c’est aussi retrouver ses bonnes habitudes.

Ça fait du bien de parler français et manger de la poutine et du fromage frais. Ça fait du bien! Et la crème glacée est 100 fois meilleure ici , ajoute-t-il en badinant de façon sympathique.

Le fait d’être de retour à la maison avec ses amis et sa famille lui permet aussi de ne pas trop s’énerver.

Je pense qu’après le 19e choix, je vais commencer à être plus nerveux , a reconnu Bergeron.

L’ancien des Filons de Thetford Mines va suivre le repêchage avec des parents et amis dans une salle aménagée au club de golf de Victoriaville.

Conscient de l’importance du moment, le jeune homme a préféré tenir un événement public, plutôt que de se rendre à Kansas City ou encore de vivre ce jour mémorable en groupe restreint à la maison.

Je voulais permettre aux jeunes de voir que c’est possible si tu crois en tes rêves et que tu fais ce que tu as à faire à l’école et à l’extérieur. Juste voir que c’est possible. J’espère devenir une inspiration pour les jeunes quand ils vont voir ça ce soir.

La soirée pourrait être longue. La séance commence à 20 h et chaque équipe peut prendre jusqu’à 10 minutes pour annoncer son choix. Ce qui veut dire que Bergeron ne s’attend pas vraiment à entendre son nom avant 23 h 00. Et il est prêt à attendre un jour ou deux de plus.

Matthew Bergeron Photo : Radio-Canada / Pascal Ratthé

Si je sors en troisième ou quatrième ronde, demain ou après-demain, ma mentalité sera la même. Je suis déjà rendu au mini-camp des recrues. Je suis déjà en mode entraînement. Je m'entraîne pour le football. Je m’entraîne pour un camp. En fin de semaine, je veux seulement savoir où je vais jouer et après ça, je suis déjà rendu à performer au camp.

Il ne reste qu’à savoir où sera ce camp. Il a découvert le football grâce au Super Bowl gagné par les Giants en 2012. L’équipe New-Yorkaise est alors devenue sa préférée. Les Giants repêchent au 25e rang. Ce serait une belle histoire.

Mais, après les Giants, il y a les champions du Super Bowl, les Eagles de Philadelphie au 30e rang ou encore l’équipe qui a repêché Laurent Duvernay-Tardif, les Chiefs de Kansas City au 31e rang.

Mais, peu importe l’équipe, Matthew Bergeron est prêt à passer à la prochaine étape.