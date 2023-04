Le prochain adversaire du CF Montréal mérite mieux, selon Hernán Losada

Hernán Losada essaie-t-il d’endormir l’une des équipes réputées les plus énergiques de la MLS?

L’entraîneur-chef du CF Montréal ne s’est certes pas fait prier pour chanter les louanges du Sporting, qui accueillera sa troupe à Kansas City samedi dans un choc entre deux équipes dont la saison démarre au rythme de la saison des sucres au Manitoba.

Après ses neuf premiers matchs de la saison, Kansas City est la seule équipe de la MLS qui n’a toujours pas gagné. Ses trois points lui valent le tout dernier rang au classement. L’entraîneur Peter Vermes, en poste depuis août 2009, n’a jamais connu pareille disette en début de saison.

Le Sporting espère faire comme le Bleu-blanc-noir, qui a donné un nouveau souffle à sa saison après avoir gagné son premier match de la Coupe des Voyageurs contre une équipe d’une division inférieure. Losada se méfie justement de l’élan que peut prendre Kansas City, vainqueur 3-0 mardi contre Tulsa au troisième tour de la Coupe des États-Unis.

Trois points peuvent te relancer quand tu es dans une situation un peu difficile, comme c'est le cas de Kansas City. C'est une équipe qui mérite beaucoup plus de points que ce qu'elle a, a soutenu Losada. Ils ont beaucoup de qualité, des joueurs avec beaucoup d'expérience. Ils ont gagné dans la Coupe ce mardi. Chaque match, dans cette compétition, est un match difficile.

L'entraîneur argentin, qui vient d’inscrire un premier blanchissage cette saison en MLS, fait-il preuve de solidarité envers un collègue dont l’équipe peine aussi à se mettre en marche, ou croit-il réellement que Kansas City a été malchanceux?

Selon le modèle statistique de buts attendus d’American Soccer Analysis, le différentiel du Sporting devrait se situer autour de -5. Dans les faits, il est à -10, avec à peine 3 buts marqués. Et, tiens donc, celui du CF Montréal devrait aussi avoisiner le -5 selon le modèle, et non à -12 comme dans la réalité. Une solidarité avisée, dirons-nous.

Là où le bât blesse pour Kansas City, c’est qu’en effet, le modèle de points attendus suggère un manque à gagner de six points au classement (9,49 points attendus, pour 3 points réels). Les Montréalais, avec leurs six points, sont précisément où ils devraient être (6,35 points attendus). Ils ont perdu les matchs qu’ils devaient perdre, mais les pointages sont parfois durs.

Essentiellement, ces chiffres suggèrent que Kansas City éprouve des difficultés généralisées dans son jeu. Que le bateau est dans le détroit de Magellan et qu’il faudra une force surhumaine pour redresser la barre.

En revanche, après leur propre tempête, les Montréalais aiment la trajectoire qu’est en train de prendre leur équipe, même si Losada a exclu la possibilité qu’un Romell Quioto ou un Lassi Lappalainen quitte officiellement la liste des blessés en vue du week-end.

Nous travaillons beaucoup la structure défensive, pas seulement les cinq derrière, mais toute l’équipe, a souligné l’arrière central Joel Waterman. Nous avons été à l’aise [contre New York]. Ça se passait bien. Nous avons bloqué des tirs, nous avons tout fait pour obtenir un blanchissage mérité. Nous défendre à 10, ça nous a fait du bien aussi. Nous aurions aimé le faire à 11, mais ça nous a donné de la confiance.

Le CF Montréal a justement quelques comptes à régler avec Kansas City. Le 9 juillet 2022, le Sporting, pire équipe du circuit Garber, se présentait au stade Saputo avec une misérable fiche de 1 victoire, 2 nuls et 7 revers sur les pelouses adverses.

Roger Espinoza et Rémi Walter ont offert une victoire de 2-1 aux visiteurs. C’est après ce piètre résultat qu’est survenue la fameuse altercation entre le propriétaire Joey Saputo et l’entraîneur-chef Wilfried Nancy, aujourd’hui pilote du Crew de Columbus.

Ils nous ont battus l’an dernier quand ils n’étaient pas dans une belle forme, a reconnu Waterman. Nous savons comment ils peuvent nous menacer. Nous serons prêts. Nous n’avons pas encore gagné sur la route cette saison, et nous voulons nous relancer. Notre fiche à l’étranger était excellente la saison dernière, et nous voulons en faire autant cette année.

Récolter cette première victoire à l’extérieur au Children’s Mercy Park aurait un petit quelque chose de poétique. À sa dernière visite, en mars 2019, l’Impact s’était fait corriger 7-1. C’est encore sa pire défaite en MLS.