Rebecca Marino s’arrête au deuxième tour à Madrid

Une deuxième Canadienne a été éliminée du tournoi de Madrid jeudi. Rebecca Marino a baissé pavillon 3-6 et 1-6 devant Elise Mertens, 29e joueuse mondiale.

La Belge, 24e tête de série, s’est rapidement installée aux commandes dès la première manche grâce à trois bris de service.

Tirant avantage des trois doubles fautes de sa rivale, Marino, 79e à la WTA, a réussi un premier bris au sixième jeu, mais le mal était fait.

Le scénario s'est inversé à la seconde manche puisque c'est la Britanno-Colombienne de 32 ans qui a empoché le bris dès le premier jeu. Sauf qu'elle a perdu son service trois fois de suite pour ainsi offrir à Mertens les six jeux suivants et la victoire au bout de 1 h 16 min de jeu.

Mertens a eu un net avantage avec 61 % de premières balles contre 47 % pour Marino, en plus d'inscrire le point sur 70 % de ses premières mises en jeu contre 52 % pour la Canadienne, qui avait vaincu la Chinoise Zhu Lin, 39e du monde mardi.

Marino et Mertens s'affrontaient pour la première fois chez les professionnelles.

Au troisième tour, Mertens se mesurera à l'Allemande Jule Niemeier, 67e joueuse mondiale, qui a renversé la Tchèque Petra Kvitova (no 10), double championne à Wimbledon, 7-6 (11/9) et 6-1.

Bianca Andreescu et Eugenie Bouchard sont les deux Canadiennes toujours en lice.

L'aventure d'Andreeva continue

L'adolescente de 15 ans Mirra Andreeva a poursuivi son parcours de rêve avec un gain de 7-6 (8/6) et 6-3 sur la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (no 13) dans un duel de deuxième tour.

Andreeva affrontera maintenant la gagnante du match entre la Polonaise Madga Linette (no 17) et la Tchèque Marketa Voudrousova, qui sera disputé un peu plus tard jeudi.

Mercredi, Andreeva avait surpris la Québécoise Leylah Annie Fernandez 6-3 et 6-4. Celle qui fêtera son 16e anniversaire dans deux jours venait d'éliminer la finaliste des Internationaux des États-Unis en 2021, savourant du même coup la première victoire de sa carrière sur le circuit de la WTA.

Autres résultats de 2e tour : Coco Gauff (USA/no 6) bat Irene Burillo (ESP) 6-4, 6-1

bat Irene Burillo (ESP) 6-4, 6-1 Paula Badosa (ESP/no 26) bat Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-3, 4-6, 6-4

bat Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-3, 4-6, 6-4 Rebeka Masarova (ESP) bat Donna Vekic (CRO/N.20) 6-1, 7-6 (7/5)

Maria Sakkari (GRE/no 9) bat Arantxa Rus (NED) 6-4, 6-4

bat Arantxa Rus (NED) 6-4, 6-4 Liudmila Samsonova (RUS/no 14) bat Maryna Zanevska (BEL) 6-2, 6-3

bat Maryna Zanevska (BEL) 6-2, 6-3 Jelena Ostapenko (LAT/no 19) bat Linda Fruhvirtová (CZE) 6-0, 6-3

bat Linda Fruhvirtová (CZE) 6-0, 6-3 María Camila Osorio (COL) bat Marta Kostyuk (UKR/no 32) 3-6, 6-4, 6-3

Dominic Thiem Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Thiem avance

Du côté masculin, Dominic Thiem, ancien no 3 mondial, s'est qualifié pour le deuxième tour en battant Kyle Edmund.

Aujourd'hui 93e au classement de l'ATP, l'Autrichien s'est imposé en deux manches de 6-4 et 6-1 face au Britannique, 498e du monde. Il a maintenant rendez-vous avec le Grec Stefanos Tsitsipas (no 4).

Félix Auger-Aliassime (no 7) et Denis Shapovalov (no 21) sont les seuls représentants canadiens inscrits au tableau principal. Tous deux bénéficient d'un laissez-passer pour le premier tour.