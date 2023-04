Le triathlon olympique de Paris passera dans la Seine et sur les Champs-Élysées

Les triathloniens négocieront des boucles dans la Seine avec retour à contre-courant, et ils devront monter et descendre les Champs-Élysées à vélo comme à pied.

Les tracés respectent trois grands objectifs , a précisé le président du comité organisateur, Tony Estanguet. À savoir la dimension spectaculaire, l'exigence (physique) et l'héritage .

Tony Estanguet près de la Seine à Paris Photo : Getty Images / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Les parcours diffèrent légèrement, entre l'épreuve olympique individuelle, le relais et la compétition paralympique, mais les éléments fondamentaux choisis par le COJO restent les mêmes avec des segments de parcours devant le Grand Palais, l'Assemblée nationale ou encore le musée d'Orsay.

L'épreuve individuelle olympique (1500 m de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied) propose deux boucles dans la Seine de 910 mètres et de 590 mètres, entre le pont Alexandre III et celui des Invalides. Aussi, 32 marches à avaler du ponton vers la chaussée du pont où les triathloniens doivent enfourcher leur vélo.

Avec le courant dans la Seine et les pavés à vélo, les plus forts, mais aussi les plus malins, gagneront la course , a dit le champion du monde en titre français, Léo Bergère, en visioconférence.

L'athlète qui gagnera sera celle et celui ayant pris en compte toutes ces particularités du parcours pour en éviter les pièges , a-t-il ajouté.

Une épreuve test est programmée du 17 au 20 août sur les parcours officiels. Deux semaines après celle de la nage libre, les 5 et 6 août.

Ces parcours sont un condensé de ce que sont les Jeux de Paris : innovants, emblématiques, patrimoniaux , a pour sa part affirmé l'adjoint à la mairesse de Paris chargé des Jeux olympiques et paralympiques, Pierre Rabadan. C'est un événement marquant, le début de la reconquête de la Seine.

Le fleuve est en effet interdit à la baignade depuis 1923. L'ouverture d'une vingtaine de zones de baignade est prévue dans la région parisienne dans les années qui suivront les Jeux, et dès l'été 2025 dans la capitale.