Les Panthers échappent à l’élimination contre les Bruins

Matthew Tkachuk a profité d'une sortie hasardeuse du gardien des Bruins Linus Ullmark pour jouer les héros en prolongation mercredi soir. À l'image des Islanders de New York la veille, il donne ainsi l'occasion à son équipe de jouer un sixième match dans la série de premier tour.

Début de match difficile pour Boston

En début de première période, la Floride a profité d'une passe molle de Tyler Bertuzzi devant son propre gardien pour prendre les devants. Carter Verhaeghe a récupéré la rondelle pour la remettre dans l'enclave et c'est le Québécois Anthony Duclair qui l'a poussé derrière Linus Ullmark pour faire 1-0 pour les Panthers.

Les partisans des Bruins ont dû attendre un avantage numérique en début du deuxième vingt pour voir Brad Marchand compter son quatrième but des présentes séries éliminatoires. Laissé seul à la droite de Sergei Bobrovsky, il a profité d'une passe de Charlie McAvoy pour tirer au but. La rondelle est passée sous le bras du gardien et Marchand n'a eu qu'à la pousser dans le but pour créer l'égalité 1-1.

Les Panthers, au bord de l'élimination, ne voulaient cependant pas retraiter au vestiaire sans avoir fait bouger les cordages en deuxième période. Avec tout juste un peu plus d'une minute à jouer, c'est Sam Bennet qui a déjoué Ullmark avec un puissant tir au-dessus de la mitaine, c'était 2-1 en faveur de la Floride après 40 minutes de jeu.

Trois buts en troisième période

Après deux premiers tiers relativement serrés, le jeu s'est largement accéléré en troisième période. C'est d'abord le capitaine des Bruins Patrice Bergeron qui a célébré son retour au jeu en créant l'égalité en avantage numérique. À peine une minute plus tard, Sam Reinhart a redonné l'avance à la Floride, lui aussi en avantage numérique.

Le Québécois Patrice Bergeron effectuait un retour au jeu après avoir raté les quatre premiers matchs de la série contre les Panthers. Photo : usa today sports via reuters con / Bob DeChiara

Puis à mi-chemin en troisième période, Taylor Hall y est allé d'un tir foudroyant dans la partie supérieure. Malgré un avantage numérique tardif et une échappée dans les toutes dernières secondes du match, Boston n'a pas réussi à éviter la tenue d'une période de prolongation.

C'est finalement Matthew Tkachuk qui a inscrit le but de la victoire après 6:05.

Le prochain match aura lieu samedi en Floride.