Las Vegas, un assez gros marché pour trois ligues majeures?

Las Vegas deviendra le plus petit marché télévisuel du baseball majeur si les Athletics d’Oakland y déménagent, et ce sera de loin le plus petit avec trois équipes professionnelles majeures.

Mais Las Vegas est possiblement un marché unique, comme les Raiders de la NFL et les Golden Knights de la LNH l’ont démontré.

La ville ne mise pas uniquement sur ses habitants pour remplir ses amphithéâtres sportifs, mais aussi sur les quelque 40 millions de touristes qui la visitent annuellement. Cela ne signifie pas que les A’s connaîtraient automatiquement du succès aux guichets comme les Knights et les Raiders, mais le club et la MLB voient ce nombre de touristes comme un réel avantage.

C’est un plus petit marché selon plusieurs données, mais je crois que c’est clairement le marché en plus forte croissance, qui attise l’intérêt des partisans partout au pays, a déclaré David Carter, professeur de gestion du sport à l’Université du Sud de la Californie. La marque des [A’s] profiterait sûrement de leur présence dans ce marché.

Les A’s ont acheté un terrain de 49 acres près de la Strip, boulevard emblématique de Las Vegas, dans le but d’y construire un stade au toit rétractable de 35 000 places. Le club espère obtenir des fonds publics à hauteur de 500 millions de dollars américains (682 M$ CA) pour l’aider dans ce projet. Il reste donc beaucoup de travail à faire avant que les A’s annoncent leur déménagement.

Je trouve ça excitant, car je sais qu’ils vont bien faire, a indiqué le résidant de North Las Vegas Bryan Hernandez la semaine dernière, avant un match éliminatoire des Golden Knights à l’aréna T-Mobile. Si vous regardez les Aviators, ils font salle comble pour un club-école. Imaginez quand les A’s seront là.

Les Aviators, l’équipe AAA des A’s, ont mené la ligue pour les assistances au cours des deux dernières campagnes. Quand le Las Vegas Ballpark a ouvert en 2019, les Aviators ont attiré le plus grand nombre de partisans de toutes les équipes AAA avec une moyenne de 9299 spectateurs par match.

Selon Brendan Bussmann, associé de B Global, un cabinet international de conseil établi à Las Vegas, l’équipe peut s’attendre à bâtir sur ces succès tout en attirant des partisans de l’extérieur.

Premièrement, la base de partisans locaux sera très forte, nous l’avons vu avec les Aviators dans leur nouveau stade, a-t-il expliqué. Deuxièmement, il y aura des gens pour venir les voir jouer, peu importe qu’ils jouent contre les Yankees, les Royals ou n’importe qui d’autre.

Le président du club, Dave Kaval, a déclaré à l’Associated Press la semaine dernière qu’il espère commencer la construction du stade l’an prochain pour y jouer la saison 2027. Le bail des Athletics à l’Oakland Coliseum se termine après la saison 2024. Kaval a dit qu’il n’était pas impossible que l’équipe partage le Las Vegas Ballpark avec les Aviators en 2025 et 2026.

Selon Nielsen, Las Vegas est le 40e marché télévisuel aux États-Unis avec plus de 870 000 foyers munis de téléviseurs. Seulement six autres villes avec des équipes professionnelles majeures – sans compter les villes canadiennes – constituent de plus petits marchés. La région de la baie de San Francisco vient au 10e rang.

Las Vegas est facilement le plus petit marché qui compterait trois clubs. Pittsburgh, qui vient au 26e rang, occupe actuellement cette position. Le plus petit marché de la MLB est actuellement Milwaukee, 38e.

Carter ajoute toutefois que de définir les villes par leur marché télévisuel ne sera pas facile dans l’avenir, puisque les consommateurs se tournent de plus en plus vers les services de visionnement en continu. Deux réseaux sportifs régionaux pourraient disparaître bientôt : AT&T Sportsnet prévoit mettre fin à ses activités et la compagnie mère de Bally Sports s’est protégée de ses créanciers.

Mais Las Vegas a déjà prouvé qu’elle était un bon marché pour la LNH et la NFL.

Les Golden Knights ont été la première équipe majeure à s’y installer et ils remplissent le T-Mobile Arena. Ça n’a pas nui que les Knights gagnent dès leur arrivée, eux qui se sont rendus en finale de la Coupe Stanley à leur première saison en plus de terminer au 1er rang dans l’Ouest cette année.

Les Raiders, qui ont raté les éliminatoires la saison passée, ont mené la NFL pour les revenus en 2021. Les résultats de 2022 ne sont pas encore connus.

Le manque d’assistance est la principale raison invoquée par les A’s pour expliquer leur désir de quitter Oakland, mais l’équipe n’a pas donné beaucoup de raisons à ses partisans de se rendre au stade. Le club avait la plus petite masse salariale du baseball majeur en début de saison, à 79 M$ CA, et la pire fiche de tout le baseball (5-19) avant les matchs de mardi.

Carter souligne que l’un des avantages est que les A’s auront la ville à eux seuls en été, quand les Knights et les Raiders ne jouent pas. Mais ce n’est pas la seule différence.