Feu vert pour un nouveau stade pour les Titans

Les Titans du Tennessee ont complété leur montage financier afin d'ériger le stade le plus coûteux de la NFL, qu'ils espèrent toujours pouvoir utiliser à compter de 2027.

Le conseil municipal métropolitain de Nashville a adopté à 26 voix contre 12 aux petites heures mercredi matin la dernière relecture du projet qui permettra à son département des sports d'émettre 760 millions de dollars américains en obligations.

Ce montant s'ajoute aux 500 millions $ émis en obligations par l'État, portant à 1,2 milliard $ la portion du projet financée par le secteur public.

Au total, le nouveau stade des Titans devrait coûter 2,1 milliards $.

L'équipe, en partenariat avec la NFL et une opération de mise en vente de billets de saison, fournira les 840 millions restants. La propriétaire majoritaire des Titans, Amy Adams Strunk, a tenu à remercier tous ceux impliqués dans leur dossier afin d'assurer la pérennité de l'équipe de la NFL au Tennessee.

La réunion du conseil municipal a commencé mardi soir avec une séance plénière réservée aux contribuables afin qu'ils s'expriment sur le projet de financement du projet de nouveau stade des Titans par l'émission d'obligations de la ville de Nashville. Le conseil municipal a finalement pu voter sur le projet après six heures de délibérations.

Le nouveau stade sera recouvert d'un toit vitré et devrait avoir une capacité avoisinant les 60 000 sièges.

Ce stade permettra à Nashville et aux Titans de déposer leur candidature pour l'obtention du Super Bowl, des matchs de championnat de basketball universitaire américain, des matchs de championnat de football universitaire américain, et bien plus.

Burke Nihill, le président et directeur des opérations des Titans, a déclaré qu'ils étaient heureux d'enfin avoir la chance d'accueillir certains des plus grands événements sportifs américains.