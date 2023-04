Les Islanders toujours vivants

Les Islanders de New York échappent à l’élimination et l’emportent 3-2 sur les Hurricanes de la Caroline. Ils feront de nouveau face à l’élimination lors du sixième match de la série vendredi à Long Island.

Les partisans des Hurricanes sont repartis déçus mardi soir, eux qui espéraient voir leur équipe l’emporter et ainsi être la première équipe à passer en deuxième ronde des séries éliminatoires 2023. La troupe de Lane Lambert avait autre chose en tête.

Mené 3-1 par New York en troisième période, Sebastian Aho a créé une étincelle pour la Caroline avec un but au milieu de la troisième période. Il a presque réussi à mettre le feu, mais le gardien Ilya Sorokin s’est montré intraitable en fin de match, même à six contre cinq, pour finalement donner la victoire, et une deuxième vie, aux Islanders.

Le premier but aux Islanders

Le portier de la formation new-yorkaise avait d’ailleurs amorcé la rencontre de la même manière en bloquant 11 tirs en première période. Les Hurricanes ont semblé dominer le premier vingt, mais ce sont les Islanders qui en sont sortis avec une avance de 1-0 grâce à un but de Pierre Engvall qui a déjoué Antti Raanta entre les jambières.

Le capitaine des Islanders, Anders Lee, a résumé l'émotion qui circulait dans le vestiaire après cette importante victoire : Nous croyons les uns dans les autres, nous croyons en ce groupe, en ce que nous pouvons faire et en la manière dont nous pouvons jouer.

En fin de période, un but refusé à Stefan Noesen en avantage numérique a failli niveler la marque, mais la reprise vidéo a donné raison à l’entraineur new-yorkais Lane Lambert : il y avait hors-jeu sur la séquence. Le pointage était de 1-0 New York après 20 minutes de jeu. Il s’agissait, au passage, de la première fois que les Islanders menaient après une période en 25 matchs éliminatoires.

New York a commencé le deuxième engagement avec la même hargne. Dès les premières minutes, une rondelle envoyée au but par Pierre Engvall a frappé Sebastian Aho directement au visage avant d’être frappée au vol par Brock Nelson et s’est retrouvée derrière le gardien des Hurricanes.

L'attaquant a démontré de l'empathie pour la blessure mineure subie par son rival. Malheureusement, la rondelle a frappé quelqu'un au visage. Pour moi, ça été facile. Elle était là, et j'ai réussi à la frapper avec mon bâton dans les airs et l'envoyer dans le filet.

Aho, le visage en sang, a retraité au vestiaire, mais est revenu au jeu après avoir reçu des soins.

C’est Paul Stastny qui a redonné un peu d’énergie aux Hurricanes avec un peu moins de sept minutes à jouer en deuxième période. Après une longue séquence des siens en attaque, il a fait dévier un tir du défenseur Jalen Chatfield pour réduire l’écart à 2-1.

Paul Stastny et Derek Stepan Photo : usa today sports via reuters con / James Guillory

Matthew Barzal toutefois a redonné une avance de deux buts à New York lors d’une séquence à quatre contre quatre. Une descente à deux contre un lui a donné une ouverture dont il a profité pour faire 3-1 pour les Islanders.

Malgré plusieurs minutes passées en zone offensive et une cage déserte pour les Hurricanes en fin de match, les joueurs de l'équipe new-yorkaise se sont serré les coudes pour finalement conserver leur mince avance et l'emporter.

L'entraîneur-chef, Rob Brind'Amour, a dit avoir aimé le match de son équipe, malgré la défaite. Il a fait preuve de pragmatisme après la rencontre : Il y a eu deux erreurs qui ont été coûteuses, mais il n'y en a pas eu un trop grand nombre. C'est juste que les bonds n'ont pas tourné à notre avantage. C'est très simple.

Ce sera au tour des partisans des Islanders à Long Island vendredi de se faire entendre. New York, toujours mené 3-2 dans la série, tentera de continuer sa remontée, malgré des statistiques largement en sa défaveur. Dans l’histoire de la LNH, seuls 9 % des équipes qui perdaient une série 3-1 après quatre rencontres ont réussi à l’emporter.