Zsombor-Murray et Wiens dans le sillon de Despatie

La séance d’entraînement s’étire pour Nathan Zsombor-Murray à la piscine du Parc olympique en ce jeudi d’avril. Ses plongeons sont de plus en plus précis au fil de la session. À peine quelques éclaboussures lors des entrées à l’eau. Ce qui suscite les applaudissements de ses partenaires d’entraînements.

Chaque fois que Nathan vient à la piscine, il est discipliné, à son affaire et exécute le plan que Yihua [Li, son entraîneuse] a créé pour lui, explique Aaron Dziver, directeur de l’Institut canadien de plongeon de Montréal. Il donne tout. J'ai de grosses attentes envers lui pour la Coupe du monde, ici à Montréal, mais aussi pour les Championnats du monde, puis les Olympiques en 2024.

Il faudra surveiller de près le duo canadien formé de Zsombor-Murray et Rylan Wiens à la tour de 10 m dans une semaine, lors de cette première compétition internationale à se tenir dans la métropole en trois ans.

Zsombor-Murray, de Pointe-Claire, n’a pas encore 20 ans, mais vient de connaître une saison 2022 du tonnerre, avec son partenaire de Saskatoon, en plongeon synchronisé.

En gagnant le bronze aux mondiaux de Budapest, ils sont devenus le premier duo canadien de l'histoire à décrocher une médaille à la tour à cette compétition.

Nathan Zsombor-Murray et Rylan Wiens, médaillés d'argent aux Jeux du Commonwealth du 10 m synchro Photo : afp via getty images / ANDY BUCHANAN

Quelques semaines plus tard, c’est une médaille d’argent qu’ils raflaient aux Jeux du Commonwealth. Assez pour faire dire à Aaron Dziver que Zsombor-Murray et Wiens sont les meilleurs plongeurs au 10 m depuis l’ère d’Alexandre Despatie.

« Depuis Alex, c'est Rylan et Nathan qui démontrent le beau talent. Ils font les mêmes types de plongeons qu’Alex faisait, avec la même qualité. Ils cherchent le podium à chaque fois qu'ils plongent sur la scène internationale. Il y a eu Alex. Maintenant, c'est Nathan et Rylan. » — Une citation de Aaron Dziver, directeur de l’Institut canadien de plongeon de Montréal

Les deux athlètes se connaissent depuis leur tendre enfance, mais font la paire depuis l’été dernier seulement. Ils ont des techniques similaires, ont beaucoup de plaisir à plonger ensemble et c’est surtout cette complicité, dit le plus jeune, qui explique leur succès.

Je pense que c'est l'amitié, analyse Nathan. S'il y a quelque chose avec laquelle j'ai de la difficulté, je peux le partager avec lui. Il peut me partager des informations qui l’ont peut-être déjà aidé.

Rylan Wiens et Nathan Zsombor-Murray célèbrent après leur médaille aux championnats du monde 2022 à Budapest. Photo : AP / Petr David Josek

Ça fait une grosse différence, souligne Yihua Li. Ils s’entraident l’un l’autre. Chacun veut le bien de l’autre.

Garder le même élan

Nathan Zsombor-Murray, qui a remporté les championnats canadiens d’hiver au 10 m individuel, ne semble pas s’asseoir sur ses lauriers. Il progresse chaque jour, affirme son entraîneuse. En fait, elle ne se gêne pas pour dire que c’est la détermination qui caractérise son poulain. Plus que le talent.

« Chaque jour, quoi qu’il arrive, il continue de fournir l’effort, de pousser. » — Une citation de Yihua Li, entraîneuse de Nathan Zsombor-Murray

Le Canadien Nathan Zsombor-Murray Photo : AP / Dmitri Lovetsky

Depuis l’an dernier, Nathan a changé la position de départ de ses bras pour améliorer ses entrées à l’eau. Au lieu d’avoir les bras en croix, il les laisse le long de son corps. Résultat : ça l’aide à faire des rotations plus importantes pour ainsi finir le plongeon plus haut, et se donner toutes les chances d’ouvrir et d’entrer à l’eau bien droit.

Quand j’étais fatigué, je devenais tendu [avec l’ancienne position], explique Nathan Zsombor-Murray. J’aime être relaxe, dans une position neutre. Avec ma nouvelle position, je me sens plus confiant d’avoir une bonne entrée [à l’eau].

Le plongeur, qui fêtera ses 20 ans cette semaine, travaille aussi en musculation pour augmenter sa puissance. Là encore, pour terminer ses plongeons plus haut. Son entraîneur s'attarde aussi sur l’extension du corps et le synchronisme avant d’entrer à l’eau.

Et ça porte fruit, nous dit Aaron Dziver.

C’est surtout pour les entrées arrière. Il est capable de bien faire, indique Aaron Dziver, mais [ses entrées] deviennent de plus en plus constantes et précises. Et ça met un gros sourire sur mon visage quand je le vois.

Rylan Mackenzie Wiens Photo : Getty Images / Elsa

Rylan Wiens, qui s’entraîne à Saskatoon, possède une liste de plongeons parmi les plus difficiles du monde. S’il impressionne par sa puissance et la vitesse de ses vrilles, le plongeur de 21 ans s’offre aussi à l’occasion des notes parfaites de 10.

« J'en ai vu à plusieurs reprises, des plongeons pour des 10. Surtout le trois et demi renversé, un plongeon où tu tournes par en arrière, vers la tour, qui est un peu épeurant. [ Rylan ] récolte des [notes de] 10 régulièrement. Ça, c'est impressionnant. » — Une citation de Aaron Dziver, directeur de l’Institut canadien de plongeon de Montréal

Une première à Montréal en trois ans

La piscine du Parc olympique, où Nathan Zsombor-Murray s'entraîne tous les jours, est aussi l’endroit où il a décroché l'une de ses premières médailles d’or internationales, en 2018 avec Meaghan Benfeito, le jour même de ses 15 ans. Un souvenir impérissable pour lui.

Meaghan Benfeito et Nathan Zsombor-Murray Photo : AFP/Getty Images / AFP Contributor

Ce sera aussi la première fois en trois ans qu’une épreuve internationale de plongeon se déroulera à cet endroit. La dernière a eu lieu tout juste avant la pandémie, en 2020. Le jeune plongeur est bien sûr fébrile, car il plongera devant famille et amis. Il est nerveux aussi. Un peu.

Il y aura un petit peu de pression aussi parce que certains d’entre eux ne m'ont jamais vu plonger, reconnaît Nathan. Mais je plonge bien sous la pression.

N'empêche que le nombre de compétitions internationales sanctionnées par World Aquatics a chuté de manière draconienne depuis la pandémie. On en comptait 15 en 2019, tandis que seulement 4 événements internationaux sont au programme en 2023, dont les Championnats du monde, au Japon, en juillet.

Le Canada a d’ailleurs choisi de faire l’impasse sur la première étape de Coupe du monde, il y a deux semaines en Chine, pour des raisons logistiques et budgétaires, explique la fédération canadienne. Avec pour résultat que les plongeurs canadiens n’ont qu’une seule épreuve de Coupe du Monde, celle de Montréal, pour se faire la main avant les mondiaux de Fukuoka.

« Je crois que l’épreuve de Montréal sera difficile pour nous. Ce sera un petit défi pour plusieurs d’entre eux qui n’ont pas compétitionné. » — Une citation de Yihua Li, entraîneuse de Nathan Zsombor-Murray

Aaron Dziver, directeur de l'Institut canadien de plongeon de Montréal Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

Aaron Dziver rappelle toutefois que les plongeurs ont de l’expérience sur la scène internationale. Nathan Zsombor-Murray, malgré son jeune âge, est un des vétérans, ajoute-t-il. Il a l’habitude des grosses foules et affiche une grande capacité à performer sur demande.

Effectivement, ce n'est pas l’idéal, reconnaît Aaron Dziver. [Nathan] a décidé de ne pas faire une autre compétition internationale juste avant la Coupe du monde à Montréal. Il m'a expliqué qu’il sait comment compétitionner. Il m’a dit : "Ce n'est pas une compétition que j’ai besoin de faire pour pratiquer. J’ai besoin d'être plus précis avec mes plongeons." Ça démontre une maturité assez importante.

Nathan Zsombor-Murray Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

Le principal intéressé ne semble pas perturbé par le peu de compétitions d’envergure prévues avant les Championnats du monde cet été. Il affirme candidement qu’il est bon sous la pression.

« Honnêtement, je pense que je suis plus nerveux pour nos nationaux, parce que ça nous qualifie pour les mondiaux. C'est la première chose qu'on doit faire avant de penser à plonger aux mondiaux. » — Une citation de Nathan Zsombor-Murray, plongeur canadien, 10 m

Ces championnats nationaux se tiendront à la fin mai, à Toronto. Entretemps, c’est une médaille que vise Nathan Zsombor-Murray en synchro à Montréal.