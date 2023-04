Matko Miljevic de retour à l’entraînement du CF Montréal

Puisqu’on prévoyait une absence de 8 à 12 semaines après cette blessure subie contre Houston en présaison, c’est avec une admirable ponctualité que Miljevic a participé mardi à son premier entraînement complet avec le Bleu-blanc-noir depuis sa convalescence. Si le no 8 montréalais a ressenti quelque inconfort, il n’a rien laissé paraître.

Je connais Matko, c’est une machine, a affirmé l’entraîneur adjoint Eduardo Sebrango en mêlée de presse. Il veut travailler, et il nous a parlé de ce qu’il a fait en Argentine. Je ne suis pas surpris du tout. Il va très bien. Je pense qu’il faut attendre un peu, puisqu’il n’a pas joué de match depuis la présaison. Mais de ce que j’ai vu hier et aujourd’hui, il est en très bonne forme.

Le retour du plus argentin des Américains de la MLS tombe à point nommé – pour Montréal, mais aussi pour lui-même. L’après-Mihailovic, soudainement, a un nouveau visage : Bryce Duke, l’ancien de l’Inter Miami débarqué au stade Saputo comme si les abords de la surface de réparation lui appartenaient déjà.

On comprend que l’entraîneur-chef Hernán Losada voit en Duke un de ces joueurs tout à fait aptes à mettre en œuvre la philosophie qu’il tente d’installer à Montréal. Compte tenu de ce qu’il a montré depuis son arrivée en 2021, on aurait pu présumer la même chose de Miljevic.

Ce ne sera pas ce week-end, à Kansas City, qu’on reverra Miljevic, mais lorsque ce sera le cas, Duke et lui vont-ils se marcher sur les pieds? Faudra-t-il faire des choix? Ou peuvent-ils trouver une certaine chimie?

[Miljevic] est un peu comme Bryce, il est capable de trouver les intervalles, a souligné Sebrango. Ils sont très similaires. Je pense que les deux ensemble, ça va donner beaucoup de bonnes choses pour les supporteurs – et pour les attaquants. Mais maintenant, c’est aux attaquants de faire des appels, parce que ce sont des joueurs qui vont faire la dernière passe. Bryce, tu le vois, c’est impressionnant. Une, deux touches, les intentions, chaque fois, c’est de jouer de manière verticale, de trouver les attaquants.

Sebrango, vieux renard des surfaces qu’il est, s’est publiquement réjoui mardi du dynamisme accru de l’équipe dans les dernières rencontres. Une victoire contre les semi-professionnels de Vaughan et une autre contre les impuissants Red Bulls n’ont pas fini de faire oublier l’ardu début de saison des Montréalais, mais l’entraîneur les a certainement vues comme des chantiers productifs.

On a bien peu vu cette fameuse dernière passe , celle qui troue la défense adverse, de la part de Duke ou des autres joueurs qui opèrent dans ce secteur, mais l’avant-dernière passe pour l’ouverture de la marque contre New York n’était pas vilaine. Duke avait adressé l’offrande au piston droit Aaron Herrera, dont le centre est devenu un but contre son camp d’Andrés Reyes.

Herrera a savouré ce ballon pleinement. Un ballon déposé dans sa trajectoire de course, une récompense pour un effort déployé. Et, souhaite-t-il, un aperçu de ce qui attend les supporteurs montréalais, tant sur le plan du jeu que sur le plan de l’envie.

C’est toujours plus gratifiant quand on récolte quelque chose au bout de l’action, a reconnu Herrera. Mais au bout du compte, le strict minimum, c’est bien de déployer ces efforts avec intensité. On l’a vu dans le dernier match, tout le monde était prêt à se battre, à s’investir dans chaque duel. De la première à la dernière minute, malgré le carton rouge, personne n’a baissé la tête. Nous avons bien appris notre leçon à Vancouver. Jouer à 10, ça ne veut pas dire que le match est fini. C’était évidemment plus facile cette fois parce que nous avions l’avance, mais nous savions qu’il fallait fermer la porte, et nous l’avons fait tous ensemble.

Par ailleurs, ceux qui ont regardé le match de samedi jusqu’au tout dernier moment s’inquiètent peut-être d’avoir vu Herrera, précisément deux secondes avant le coup de sifflet final, recevoir le ballon là où ça fait mal. Sachez que son rétablissement a été complet – et surtout plus prompt que celui de Miljevic.

La réadaptation se poursuit cependant pour l’attaquant Romell Quioto et le milieu de terrain Samuel Piette, tous deux absents depuis le début du mois. Les deux vétérans ont réalisé du travail en solitaire en marge de la séance. Le gardien James Pantemis, tombé au combat pendant le premier match de la saison à Miami, a aussi participé à l’entraînement dans son ensemble.