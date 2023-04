Jason deVos devient le secrétaire général par intérim de Canada Soccer

Le président Nick Bontis a remis sa démission le 27 février dernier après avoir admis qu'un changement à la direction était devenu nécessaire en raison du conflit de travail qui persiste avec les différentes équipes nationales masculines.

Intronisé au Temple de la renommée du soccer canadien en 2013, deVos remplacera Earl Cochrane, qui a démissionné de ses fonctions le 20 avril. Ce dernier était en poste depuis juillet dernier.

L’ex-défenseur central originaire d’Appin, en Ontario, a représenté le Canada à 49 reprises entre 1997 et 2004. Sacré joueur canadien de l’année en 2002, il fut aussi le capitaine de la sélection nationale à la Gold Cup de la CONCACAF, en 2000.

Au nom du conseil d'administration, je désire remercier Jason d'accepter cette responsabilité à un moment important, a déclaré Charmaine Crooks, présidente par intérim de Canada Soccer. Nous avons hâte de travailler avec Jason et l'équipe de transition alors que nous continuons à travailler ensemble pour bâtir et faire croître le sport au Canada.

Parmi les membres de l’équipe intérimaire de transition de Canada Soccer, on retrouve la vice-présidente par intérim, Kelly Brown, le chef de l'exploitation, Mathieu Chamberland, le directeur des finances, Sean Heffernan, et Paulo Senra, responsable des relations publiques et des communications.

Canada Soccer a précisé que deVos deviendra le dirigeant opérationnel de l'organisation, travaillant de près avec le conseil d'administration et en consultation avec les membres et les intervenants clés de Soccer Canada .

Je désire remercier le conseil d'administration pour sa confiance et je suis engagé à travailler chaque jour pour nous assurer de continuer de bâtir des relations et de trouver des solutions positives sur une variété de sujets importants auxquels notre association et ses membres sont confrontés , a mentionné deVos.

En tant qu'ancien joueur, je suis conscient et je comprends ce qu'il faut pour performer. Améliorer l'environnement de performance de nos joueurs et de nos joueuses sera une priorité , a-t-il conclu.

Par ailleurs, Soccer Québec a annoncé qu'Olivier Plante a été nommé directeur général, en remplacement de Mathieu Chamberland.