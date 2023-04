Un match de suspension pour Cale Makar

La décision rendue mardi après-midi par le Bureau de la sécurité des joueurs de la LNH fait en sorte que Makar sera indisponible pour le cinquième match de la série, mercredi soir, au Colorado.

Dans la vidéo parue sur le site nhl.com, on explique que Makar a donné un coup d’épaule dans un angle mort à McCann, alors que le jeu était terminé et qu’il n’était plus en possession de la rondelle.

En donnant lourdement contre la rampe, McCann a subi une blessure qui le tiendra minimalement à l’écart du match de mercredi.

Lundi soir, l'Avalanche a créé l'égalité 2-2 dans la série grâce à une victoire de 3 à 2, à Seattle.