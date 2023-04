Six défaites d’affilée au premier tour éliminatoire (de 2017 à 2022) auxquelles il faut en ajouter une septième, en 2013, bien que le groupe actuel n’ait absolument rien à voir avec la déconfiture de la bande à Dion Phaneuf, Phil Kessel, Nazem Kadri, Joffrey Lupul, Cody Franson et James Reimer.

Peut-être vous rappelez-vous cette avance de 4-1 que détenaient les Leafs avec un peu plus de 10 minutes à jouer en troisième période dans le septième match face aux Bruins, il y a 10 ans. On croyait bien que ça y était.

Comme ils ont été nombreux à y croire quand Toronto a pris les commandes 3-2 dans la série contre ces mêmes Bostoniens en 2019, ou 3-1 contre un pauvre CH en 2021 ou 3-2 contre le Lightning en apparence à bout de ressources l’an dernier. Rien n’y fit, vous le savez.

Au total, depuis 2017, les Leafs ont eu neuf occasions d’éliminer leurs adversaires. Neuf. Ils n’y sont jamais parvenus.

La bouche de leurs canons est restée obstinément muette à l’heure dite. N’est pas Louis de Buade, comte de Frontenac, qui veut.

Lorsqu’ils pouvaient éliminer un rival : Mitch Marner – 3 passes, -5 en 9 matchs

Auston Matthews – 2 buts, 3 passes, -4 en 9 matchs

William Nylander – 1 but, 7 passes, -2 en 9 matchs

John Tavares – 3 buts, -1 en 5 matchs

Cela n’est pas une analyse funéraire. Que l’on retire le linceul, les Leafs sont bel et bien vivants, plus que jamais, même si c’est toujours cette élusive quatrième victoire qu’ils n’ont jamais su décrocher.

Parce que voilà, après avoir comblé un retard de 1-4 avec une dizaine de minutes à jouer en troisième période (tiens, tiens), Toronto mène sa série 3-1 contre le Lightning de Tampa Bay, géant aux pieds d’argile avec toutes ses blessures et ses joueurs perdus au nom du rigide plafond salarial dans les dernières années.

Ce n’est pas à dire que Toronto mettra fin à la malédiction, surmontera cette guigne, mais ça en a franchement toutes les apparences. Le Lightning aurait pu, voire dû, remporter les deux derniers matchs de cette série. Ils en ont eu le contrôle. La possession de rondelle, les chances de marquer, tout favorisait l’équipe de la Floride.

Ils se sont d’abord butés au brio d’Ilya Samsonov dans le troisième match, ce dont on ne se souvient pas d’avoir écrit concernant un gardien torontois. Cela dit, cette fulgurance n’aura duré que le temps d’un match, puisqu'il a donné près de 3 buts de plus (2,80) que ce à quoi on aurait été en droit de s’attendre selon les statistiques avancées compilées par le site Natural Stat Trick.

L’un des deux gardiens qui réussit encore moins bien? Andrei Vasilevskiy (3,34).

Dans le quatrième duel lundi soir, les Leafs ont d’abord eu droit à un peu de magie de leur as buteur : un doublé d’Auston Matthews en 2 min 45 s en fin de troisième.

Ç’a donné un choc à tout le groupe. Ç’a donné des raisons à tous pour continuer à travailler. Il a la capacité de faire la différence et c’est ce qu’il a fait [lundi] soir , a estimé l’entraîneur Sheldon Keefe en visioconférence depuis sa chambre d’hôtel mardi matin.

Puis, un peu de chance avec ce tir téléguidé de Morgan Rielly et cette déviation victorieuse d’Alexander Kerfoot.

Tout ce qui, avant, se retournait contre les Leafs semble cette fois-ci tomber du bon côté. Cela dit, la charrue, les bœufs, la peau de l’ours qu’il ne faut pas vendre trop vite, alouette, c’est bien vrai, car le Lightning n’est pas mort.

Il est entamé, le Lightning, testé, usé peut-être. Il lui manque des morceaux, mais il est toujours vivant.

Et les vedettes des Leafs l’ont compris et les tiennent à la jugulaire.

Il y a les points et les buts – Marner mène la ligue avec 10 points en séries – et il y a le sens du sacrifice. Matthews qui bloque un tir à 30 pieds de distance en fin de troisième au quatrième match après avoir marqué deux buts, ça a sûrement de quoi inspirer ses coéquipiers. Autant, sinon plus, que de voir Steven Stamkos se ruer sur le grand Américain et l’entraîner dans une bataille qu’il finit par accepter à son corps défendant.

Bloquer des tirs est d’ailleurs un talent que cultive le marqueur de l’Arizona. Il a terminé au premier rang des attaquants à ce chapitre cette saison avec 92 et pointe au quatrième rang dans les séries avec 7. Depuis son arrivée dans la ligue en 2016, seuls Nick Bonino, Boone Jenner et Luke Glendening ont absorbé plus de caoutchouc. Sans rien leur enlever, voilà des joueurs au statut différent.

Cela dit, il est fort à parier qu’il n’y aura pas de seconde chance pour Toronto (euh, de huitième, pardon). L’avenir de ce groupe, de ceux qui l’ont pensé, construit, de ceux qui en composent le noyau, sera déterminé par la victoire ou la défaite dans cette série.

« C’est bien d’avoir deux jours avant le prochain match. [Mardi] matin au déjeuner, c’était plutôt tranquille. On voyage mardi, on s’entraîne mercredi et on se prépare à faire face au défi de remporter le prochain match. C’est ma responsabilité et celles des joueurs d’éliminer le plus de distractions possible d’ici là. » — Une citation de Sheldon Keefe, entraîneur des Maple Leafs

En attendant le résultat final, le parfum du printemps est enivrant dans la capitale ontarienne... pour une rare fois... et pour l’instant.

Une décision à prendre

L’attaquant torontois Michael Bunting sera admissible à un retour dans la série au cinquième match après avoir purgé sa suspension de trois rencontres pour son vicieux coup à la tête du défenseur de Tampa Bay Eric Cernak.

Keefe pourra l’utiliser, mais il est loin d’être garanti qu’il le fasse. La recrue Matthew Knies a remplacé Bunting au pied levé et s'en est bien tiré. L’entraîneur des Leafs a spécifié que Knies ne sortirait pas de la formation .

Il a accompli tout un travail. Il a gagné son poste et il continuera à jouer pour nous , a-t-il ajouté.

Keefe voudra-t-il prendre le risque de démanteler son quatrième trio composé de Zach Aston-Reese, David Kämpf et Sam Lafferty? Bunting a de quoi s’inquiéter à la lumière des commentaires de son patron.

Ce n’est pas une décision aussi facile que ç’aurait pu l’être en début de saison. On a des joueurs qui ont joué vraiment dur. On a du temps pour prendre une décision.

La suite des choses jeudi soir dès 19 h (HAE).