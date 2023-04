Bouchard accède au tableau principal à Madrid, Marino passe au 2e tour

La Québécoise a aisément remporté son dernier duel des qualifications en deux manches de 6-3 et 6-2 contre l’Américaine Elizabeth Mandlik, 147e à la WTA.

Il s’agissait d’une première confrontation entre les deux joueuses dans les rangs professionnels. Bouchard a fait la différence avec ses 4 as et ses 6 bris de service sur les neuf occasions qu’elle s’était créées.

Ainsi, elle s'ajoute à ses compatriotes Bianca Andreescu, Leylah Annie Fernandez et Rebecca Marino, déjà inscrites au tableau principal.

Plus tard mardi, Marino a battu la Chinoise Lin Zhu, 39e raquette mondiale, en deux manches de 7-6 (7/1) et 6-4. C'est sa première victoire dans un tournoi de niveau WTA 1000 sur terre battue.

Pour sa part, Andreescu, 23e tête de série du tournoi madrilène, a obtenu un laissez-passer pour le deuxième tour, tandis que Fernandez aura rendez-vous au premier tour avec la Russe âgée de 15 ans Mirra Andreeva.

Lundi, Bouchard avait profité de l'abandon de l'Espagnole Sara Sorribes Tormo alors qu'elle menait 6-1, 4-1 au premier tour des qualifications pour progresser dans le tableau.

Bouchard tente de remonter au classement mondial, après avoir atteint le 5e échelon le 20 octobre 2014. Les résultats tardent toutefois à venir; elle s'est notamment inclinée au deuxième tour du tournoi d'Oeiras, au Portugal, la semaine dernière.

Forfait de la championne

Par ailleurs, Ons Jabeur, 4e joueuse mondiale, blessée samedi pendant le tournoi de Stuttgart, a mentionné qu'elle ne se rendrait pas dans la capitale espagnole.

J'ai une petite déchirure au mollet et je vais avoir besoin d'un peu plus de temps pour récupérer , a indiqué la Tunisienne sur ses réseaux sociaux. Je suis triste d'annoncer que je ne pourrai pas jouer et défendre mon titre.

Jabeur s'est blessée dès le premier jeu en demi-finale contre Iga Swiatek, no 1 mondiale. Après s'être fait soigner, elle avait encore tenu deux jeux avant de renoncer, les larmes aux yeux.

L'an dernier, la joueuse de 28 ans avait triomphé à Madrid de l'Américaine Jessica Pegula en finale.