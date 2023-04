Les Maple Leafs marquent quatre buts de suite et l’emportent en prolongation

Les Maple Leafs perdaient 4-1 en troisième période, mais ont effectué une remontée pour finalement prendre les devants 3-1 dans la série.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Kerfoot a fait dévier le tir de la pointe du défenseur Mark Giordano, marquant ainsi son premier filet de la série pour permettre aux Maple Leafs de s'approcher à une victoire du deuxième tour des séries. L'équipe n'a pas atteint le deuxième tour depuis 2004.

Auston Matthews, avec deux buts, Morgan Rielly et Noel Acciari ont aussi touché la cible dans la victoire. Ilya Samsonov a bloqué 27 tirs.

William Nylander a récolté trois aides, alors que Mitch Marner et Ryan O'Reilly en ont obtenu deux.

Alex Killorn a inscrit deux buts pour le Lightning, alors que Sergachev a obtenu un but et une mention d'aide. Steven Stamkos a marqué l'autre but de son équipe. Nikita Kucherov et Victor Hedman ont tous les deux terminé le match avec deux aides. Andrei Vasilevskiy a repoussé 32 tirs.