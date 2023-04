Aaron Rodgers échangé aux Jets

Associated Press

Le quart-arrière Aaron Rodgers va poursuivre sa carrière à New York.

Les Jets ont conclu une entente avec les Packers de Green Bay pour acquérir les services du joueur de 39 ans selon une source qui s’est confiée à l’Associated Press.

L’équipe n’a pas encore confirmé la nouvelle.

Le quart-arrière a passé les 18 dernières saisons à Green Bay et il a été élu joueur par excellence dans la NFL à quatre reprises.

En février dernier, Rodgers s’était isolé quelques jours lors d’une retraite fermée en Oregon pour réfléchir à sa vie et à son avenir au football.

Le 10 mars, le quart-arrière a confirmé qu’il voulait continuer sa carrière de joueur professionnel chez les Jets de New York.

Depuis ses supporteurs et les partisans de football attendaient une confirmation de l’équipe que l’échange aurait bel et bien lieu.

J’ai été clair sur mes intentions de continuer à jouer et de faire partie des Jets de New York , avait déclaré Rodgers le 15 mars lors d’une entrevue à l’émission The Pat McAfee Show.

Au début du mois de mars, les Jets ont envoyé un contingent comprenant le propriétaire de l’équipe Woody Johnson, l’entraîneur Robert Saleh et le directeur général Joe Douglas à la résidence de Rodgers pour le convaincre de poursuivre sa carrière avec l’équipe.

Plusieurs semaines de négociations ont été nécessaires pour en arriver à une entente.