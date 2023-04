Un texte de Sébastien Boucher

Pogacar a signé 12 victoires, sur une possibilité de 20, avant de se blesser dimanche.

Van der Poel a remporté deux monuments du cyclisme.

Van Aert a, comme pire résultat, une 4e place lors des Classiques.

Ces trois Fantastiques , comme les surnomme Antoine Duchesne, changent le cyclisme professionnel. Certes, leurs résultats sont impressionnants, mais c’est surtout par leur façon de courir, toujours à fond, qu’ils bousculent les codes du cyclisme. Et leurs attaques, leurs accélérations décisives semblent survenir de plus en plus loin de l’arrivée.

« Ils sont complètement insouciants, ils courent avec leurs couilles, ils ne respectent pas les plans habituels. » — Une citation de Antoine Duchesne, ex-cycliste professionnel

Il y a deux ans, on voyait des attaques à 50 km de l’arrivée, cette année, ils attaquent à 80 km , illustre Philippe Mauduit, directeur sportif de l’équipe Groupama-FDJ.

Ils rendent le vélo vraiment fun à regarder. C’est magnifique à voir , ajoute Duchesne, récent retraité du peloton professionnel.

Ce qui impressionne davantage, si c’est possible, c’est la polyvalence de ces coureurs. Ils peuvent gagner sur tous les terrains. Ils sont bons partout, tout le temps , résume Duchesne, référant aux victoires d’étapes de van Aert sur le Tour 2022 et celles de Pogacar ce printemps.

À ces trois noms, Philippe Mauduit ajoute ceux de Remco Evenepoel (vainqueur à Liège-Bastogne-Liège), Jonas Vingegaard (vainqueur du Tour de France 2022) et Primoz Roglic (sept victoires cette saison).

À ses yeux, cette cohorte est unique. Six coureurs aussi forts, en même temps, c’est du jamais vu. Il y a eu de très grands coureurs comme Eddy Merckx, Jacques Anquetil, mais six coureurs d’exception qui se partagent l’ensemble des victoires, c’est phénoménal.

Changer la façon de courir

Hugo Houle, Antoine Duchesne, Steve Bauer et Philippe Mauduit, interrogés par Radio-Canada Sports, le reconnaissent sans hésiter : le cyclisme a grandement évolué ces trois dernières années.

Aucun doute, ces coureurs, van Aert, van der Poel et Pogacar, ont changé la façon de courir, particulièrement cette saison , admet Steve Bauer, deuxième Canadien à avoir revêtu le maillot jaune du Tour de France et maintenant directeur sportif avec l’équipe Israel-Premier Tech.

Ils ne sont pas dans le calcul, renchérit Mauduit. Ils s’engagent dans la bataille très tôt.

Ils ne calculent peut-être pas toujours, mais ils ont un plan, à la fois simple et efficace : rouler fort et attaquer.

Pogacar est dans l’insouciance totale. À la réunion d’équipe, avant une course, il pointe la carte en indiquant l’endroit où il veut attaquer , raconte Mauduit, toujours en contact avec d’anciens collègues chez UAE Team Emirates. Ses coéquipiers doivent l’amener à cet endroit, en mettant tout le peloton à la limite dans les kilomètres précédents.

Rouler fort et attaquer.

Des athlètes d’exception

Même si leurs adversaires (coureurs, directeurs sportifs, amateurs) savent où ils attaqueront, ils réussissent à gagner. C’est le cas de Pogacar au dernier Tour des Flandres, alors qu'il était évident qu'il allait tenter de larguer son dernier rival, van der Poel, dans le Vieux Quaremont, il y est parvenu et a gagné.

Il n’y a pas grand-chose que tu peux faire contre eux , reconnaît Hugo Houle, qui était dans l’échappée sur ce Tour des Flandres. Ils sont juste trop forts.

Ce sont des athlètes phénoménaux avec des habiletés exceptionnelles , admet Steve Bauer. Si vous n’êtes pas à votre mieux, vous n’avez aucune chance.

« On ne peut pas attendre qu'ils passent à l'attaque », renchérit Mauduit. « Quand ils attaquent, c'est trop tard, on a perdu. »

Mathieu van der Poel Photo : AFP / DAVID PINTENS

La solution? Être vigilant et bien positionné, c’est le conseil que donne Bauer à ses coureurs. Avec eux, la course peut basculer à tout moment. Si vous n’êtes pas bien placé quand ils attaquent, c’est terminé , précise-t-il.

Mais un bon positionnement ne garantit pas le succès. Il faut avoir les jambes.

Terminé les courses « cadenassées »

Steve Bauer le reconnaît, quand il courait dans les années 1980-1990, les scénarios de course étaient plus classiques . C’était davantage un travail d’équipe. On patientait, on économisait de l’énergie pour jouer la victoire dans la portion finale , explique-t-il.

Un scénario de course que l’on voyait encore récemment. C’était plus structuré quand j’ai commencé , précise Houle, qui roule au sein du peloton professionnel depuis 2011. Il y avait des moments d'accalmie dans la course.

Des scénarios dont peu s’ennuient, toutefois. C’était ennuyeux pour tout le monde. Ces scénarios embêtaient les amateurs, les directeurs sportifs et les coureurs aussi , avoue Philippe Mauduit.

L'équipe SKY contrôle le peloton sur le Tour de France 2013 Photo : Getty Images / Doug Pensinger

Personne ne réclame le retour des courses « cadenassées » par l’équipe SKY sur le Tour de France, où le train bleu et noir dictait la course, dans les années de domination de Chris Froome.

Maintenant, ça part de partout, raconte Duchesne. Tim Wellens (nouveau coéquipier de Pogacar) me disait : "Ça roule déjà à fond et tout ce que tu entends dans l’oreillette c’est : plus vite, plus vite!"

Ça rend les courses beaucoup plus attrayantes, beaucoup plus vivantes. Plus difficile pour les coureurs, évidemment, mais je pense qu’ils avaient envie de ça aussi , ajoute Mauduit.

Des courses plus vivantes, mais plus usantes aussi. Hugo Houle croit que les coureurs devront probablement alléger leur calendrier de course. Les épreuves étant plus exigeantes et la récupération étant plus longue.