François Gauthier-Drapeau croit que son temps est venu

Enfin remis de sa blessure, le judoka québécois enchaîne les grands tournois depuis 2022, et les bons résultats. Il a fini trois fois 5e et trois fois 3e à ses quatre derniers tournois du grand chelem.

Des performances qui lui font croire qu'il peut monter sur le podium des Championnats du monde à Doha, au Qatar, le 10 mai.

« J’ai battu des gros noms récemment, qui ont eu des médailles aux Championnats du monde. Si eux ont gagné des médailles, pis que tu les accotes, ben, les mathématiques sont faciles, c’est que tu as le niveau pour aller chercher une médaille toi aussi. » — Une citation de François Gauthier-Drapeau, judoka canadien

C'est sûr à 100 % que j’ai mes chances d’aller sur le podium, je n’en doute même pas.

Devenu entraîneur national, Antoine Valois-Fortier n'est pas étonné des progrès de son successeur dans la catégorie des moins de 81 kg.

François Gauthier-Drapeau en entrevue à Radio-Canada Photo : Radio-Canada

Compte tenu de sa blessure combinée aux années de COVID, François est encore peu expérimenté. Et c’est pour cela qu’il progresse aussi rapidement, précise le médaillé des JO de 2012. Il rattrape à vitesse grand V ces années-là où il a été absent.

Il en veut, il n’a pas peur d’être champion, de prendre cette place-là. Qu’il continue à avoir cet instinct, ce désir-là de vouloir constamment s’améliorer.

« François est maintenant un espoir de médaille dans les grands événements. » — Une citation de Antoine Valois-Fortier, entraîneur national de judo

François Gauthier-Drapeau (en blanc) Photo : Fédération internationale de judo

La 5e place de Gauthier-Drapeau au grand chelem en Hongrie en juillet 2022 a été le commencement d'une série de bons résultats.

Il fallait juste que je pogne le beat un peu, que je me remette dans le bain, explique l'athlète du Lac-Saint-Jean. Aussitôt que j’ai repris les tournois, ça a débloqué assez rapidement, avec des petits ajustements tactiques et stratégiques. Et après ça, c'est venu tout seul.

Je faisais des petites erreurs, pas que j’étais forcément moins bon que mes adversaires, mais ça me faisait perdre le combat. Ces petits ajustements ont fait que j’ai reviré le vent un peu plus de mon bord. Fait que là, je réussis à aller chercher ces victoires-là, et c’est comme ça qu’on réussit à obtenir des podiums. C’est cool.

Dixième au classement mondial, Gauthier-Drapeau n'a pas encore atteint le top 8 qui permet de faire partie des favoris et qui donne une meilleure place dans le tableau. Le Québécois n'est pas à l'abri d'un premier combat difficile à Doha. Mais il connaît bien ses futurs adversaires du top 10 mondial.

Antoine s’est battu contre les mêmes adversaires, il sait c’est quoi le feeling, donc c’est un peu un avantage pour moi à ce niveau-là, estime-t-il. J’ai une bonne condition physique. Je suis capable de tougher longtemps dans les combats.

François Gauthier-Drapeau (à droite) médaillé de bronze au grand chelem de Paris en février Photo : Judo Canada

François Gauthier-Drapeau a confiance en ses moyens. On sent qu'il ronge son frein, car il a fait preuve de beaucoup de patience depuis sa blessure au genou droit en 2018. Elle l'a éloigné des tatamis pendant un an et des tournois internationaux plus longtemps encore.

Si ma blessure était tombée pendant la pandémie, ça aurait été parfait. Là, ça a bien guéri. Maintenant, c’est number one, tout va bien. Ça faisait longtemps que je faisais juste m'entraîner. Tout ce qu’il me manquait, c'était de me remettre dans le bain des tournois , ajoute-t-il.

Depuis 2017, l'athlète de 25 ans s’entraîne au centre national d’entraînement à l'Institut national du sport du Québec (INSQ) de Montréal. Avant sa blessure, il avait été couronné, en 2018, double champion canadien des moins de 81 kg (junior et sénior). En 2020, il avait récupéré son titre canadien avant que la pandémie bloque de nouveau sa progression.

C’était vraiment plate de mettre le judo de côté pendant un bon bout de temps, note-t-il. Pendant ce temps-là, les membres de l’équipe qui allaient à Tokyo pouvaient continuer à s’entraîner, pis le reste, on a été un peu mis de côté. C’est un peu plate, mais on n’avait pas vraiment le choix.

François Gauthier-Drapeau en entrevue à Radio-Canada Photo : Radio-Canada

Quand on a pu recommencer à s‘entraîner, ça a été un gros plus, admet Gauthier-Drapeau. Juste de m’entraîner avec Antoine qui continuait les tournois, je pouvais me comparer à lui. Même sans faire de tournoi, je savais que j’étais dans la game quand même. Et quand on allait avoir une chance de refaire des tournois, je savais que ça allait revenir.

Puis après les JO, à la fin de l'année 2021, Antoine Valois-Fortier a mis fin à sa carrière d'athlète pour devenir entraîneur national. Il a du même coup libéré une place pour son protégé.

Antoine se battait contre des adversaires contre lesquels je me bats maintenant. Ce sont les mêmes personnes parce que ça ne fait pas longtemps qu’il a arrêté. Ce sont les mêmes adversaires qui sont encore sur le circuit. Lui sait comment les battre, fait que je me dis que je suis censé les battre aussi parce que s’il me dit quoi faire, je devrais y arriver , indique l'athlète d'Alma.

Et depuis l'été 2022, François Gauthier-Drapeau y arrive. Il progresse au niveau international.

C’est dans la dernière année qu’on voit sa progression, dit Antoine Valois-Fortier. François est un super athlète. Il est travaillant, discipliné. Il a la tête au bon endroit. C’est un athlète très complet qui a une capacité à bien comprendre le judo.

Antoine Valois-Fortier travaille avec François Gauthier-Drapeau durant un entraînement à l'INS-Québec. Photo : Radio-Canada

Les mondiaux ne sont qu'une étape dans le parcours tout tracé de François Gauthier-Drapeau, avec une grosse année à venir d'ici aux Jeux olympiques.

Antoine va nous faire faire beaucoup de tournois pour se battre avec le plus d’adversaires possible pour être capable de mettre les mains sur au moins les gros noms et d’être prêt à se battre contre eux aux Jeux olympiques, puis pour être sûr d’aller chercher tous les points qu’il faut pour se classer.

J'ai beaucoup de choses à améliorer. On a beaucoup de choses à travailler, et Antoine ne nous lâche pas avec ça, précise-t-il en souriant. Il nous le répète à chaque entraînement.

On rappelle souvent à Gauthier-Drapeau qu'il est le successeur tout désigné de Valois-Fortier. Cela le rend fier, mais il ne s'emballe pas pour autant.