Les Panthers et les Islanders au bord de l’élimination

Taylor Hall et Jake DeBrusk ont chacun marqué deux buts, Linus Ullmark a bloqué 41 tirs et les Bruins de Boston ont battu les Panthers de la Floride 6-2, dimanche, prenant l'avance 3-1 dans leur série de premier tour.

Brad Marchand et Tyler Bertuzzi ont également marqué pour les Bruins, qui ont remporté une deuxième victoire de suite en Floride. Hall a ajouté deux aides, et ses deux buts ont été marqués dans les dernières 3:36 à faire au match, le deuxième étant dans un filet désert.

Matthew Tkachuk et Sam Bennett ont marqué les buts des Panthers, alors que Sergei Bobrovsky a arrêté 25 rondelles pour des Panthers qui tenteront d'éviter l'élimination lorsqu'ils se rendront à Boston pour le cinquième match, mercredi.

En fin de match, les 11 joueurs, Bobrovsky n'étant pas sur la patinoire, ont été impliqués dans une mêlée à 3:11 de la fin, avec Ullmark et Tkachuk qui sont passés bien près d'en venir aux coups. Les arbitres n'ont toutefois pas laissé la situation dégénérer.

J'aime ça, a dit l'entraîneur-chef des Bruins Jim Montgomery. Il se donne à 100 pour cent.

Ullmark a écopé d'une pénalité pour inconduite, ce qui a mis fin à son match.

Tkachuk fait plusieurs choses pour tenter d'entrer dans notre tête, mais pour la grande majorité, nous faisons un bon travail à garder cela entre les sifflets, a dit le défenseur des Bruins Brandon Carlo. Toutefois, vous devez parfois montrer un peu de passion et répliquer.

La Caroline l'emporte à l'étranger en s'imposant 5-2 face aux Islanders

Seth Jarvis a inscrit deux buts et les Hurricanes de la Caroline ont mis fin à une séquence de huit défaites à l'étranger en séries éliminatoires, l'emportant 5-2 contre les Islanders de New York, dimanche, prenant l'avance 3-1 dans la série de premier tour les opposant.

Seth Jarvis a inscrit deux buts dans la victoire des Hurricanes. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Sebastian Aho a inscrit un but et une aide et le gardien Antti Raanta a repoussé 27 tirs pour aider les Hurricanes à remporter leur premier match à l'étranger en séries depuis leur duel de deuxième tour, en 2021.

Le but d'Aho était son 20e en matchs éliminatoires avec les Hurricanes, dépassant ainsi le record d'équipe qu'il partageait avec Eric Staal.

Martin Necas et Mackenzie MacEachern ont aussi marqué, alors que Stefan Noesen a récolté deux aides, chaque fois en avantage numérique.

Seth Jarvis inscrit son premier but du match 4 de la série entre les Hurricanes de la Caroline et les Islanders de New York. Photo : La Presse canadienne / Frank Franklin II

Les Hurricanes mènent la série 3-1 et pourront éliminer les Islanders, à domicile, mardi.

Le défenseur Adam Pelech et l'attaquant Bo Horvat ont marqué pour les Islanders, qui tiraient de l'arrière 4-0 tôt troisième période. Ilya Sorokin a réalisé 24 arrêts mais plus souvent qu'autrement, il a été laissé à lui-même sur les buts qu'il a concédés.

Les Islanders, qui avaient semé l'espoir chez leurs partisans avec une victoire de 5-1 à domicile vendredi soir, n'ont pas montré grand-chose et ont écopé de mauvaises pénalités.

Malgré les cris d'encouragement de leurs partisans tout au long du match, les Islanders ont connu des ennuis et ils ont quitté la patinoire sous les huées de la foule alors qu'ils accusaient un recul de 3-0 après deux périodes.

Jarvis a porté le score à 4-0 tôt au troisième engagement, marquant en deux contre un avec Aho. L'attaquant de 21 ans s'est dit heureux de l'emporter à l'étranger.

Cela ne fait que nous aider. Ce n'est pas très bon lorsque nous ne pouvons pas gagner ailleurs que sur notre patinoire. Il est génial de pouvoir soutirer une victoire ici et retourner à la maison, dans l'espoir de conclure cette série devant nos partisans.

Les Hurricanes ont profité d'un avantage numérique de deux joueurs tôt dans le match, et Jarvis a marqué à 4:05 du premier vingt.

Nous avons eu un bon début de match, a dit le vétéran attaquant des Islanders Zach Parise. Ils ont toutefois obtenu un cinq contre trois dès le début et en ont profité.

Brent Burns a obtenu sa cinquième mention d'aide de la série, alors que Noesen a récupéré le rebond du tir du défenseur pour remettre la rondelle à Jarvis. Celui-ci n'a eu qu'à tirer dans un filet ouvert.

Necas a marqué en avantage numérique en début de deuxième période, lorsque Matt Martin a été chassé pour rudesse.

Le 20e filet d'Aho a été inscrit lors d'un surnombre à deux contre un avec MacEachern, qui avait été rappelé des Ligues mineures en raison de l'absence de Teuvo Teravainen, victime d'une fracture à une main dans le deuxième match.

Pelech a marqué quelques minutes après le filet de Jarvis et Horvat a inscrit son but en s'échappant contre le gardien.