Carlos Alcaraz défend son titre à Barcelone

Le prodige espagnol de 19 ans Carlos Alcaraz a maîtrisé Stefanos Tsitsipas 6-3 et 6-4, dimanche, en finale du tournoi ATP 500 de Barcelone. Il conserve ainsi son titre, un an après son premier sacre en Catalogne.

Le no 2 mondial et tête de série no 1 a été quelque peu malmené en début de partie par son rival grec, qui l’a accroché jusqu’à 3-3, mais l’Espagnol, grâce à ses amortis dévastateurs, s’est ensuite envolé dans la première manche qu’il a remportée 6-3.

Au deuxième acte, Alcaraz a pris le service de son adversaire à 2-2 pour se détacher 4-2, puis a enchaîné les coups parfaits pour parvenir pour la première fois à conserver un titre dans un tournoi du circuit de l’ATP, en terminant par un jeu blanc et quatre coups gagnants sur son service.

Ce trophée permet à Carlitos de faire le plein de confiance, à un mois du début de Roland-Garros. Il s’agit du neuvième titre du phénomène espagnol, déjà vainqueur cette saison du Masters 1000 d’Indian Wells sur surface dure il y a un mois en battant en finale Daniil Medvedev et du tournoi ATP 250 de Buenos Aires en février.

Après deux semaines d’interruption en raison de pépins physiques après le Masters 1000 de Miami, qu’il a quitté en demi-finale après un revers en trois manches de 7-6 (7/4), 4-6 et 2-6 contre l’Italien Jannik Sinner, Alcaraz a éprouvé des difficultés en huitièmes et en quarts à Barcelone, avant de dérouler en demi-finale contre Daniel Evans et de battre en finale Tsitsipas pour la quatrième fois en quatre confrontations.

Il s’agit en revanche du troisième revers en finale à Barcelone pour le Grec, 5e mondial, qui avait déjà été défait par Rafael Nadal en 2018 et en 2021.