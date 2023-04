Déchirure musculaire pour Alphonso Davies

Dans une course sur son côté gauche en début de match à Mayence, Davies s’est arrêté en se tenant la cuisse gauche et a été remplacé dans la foulée par le Marocain Noussair Mazraoui.

Alphonso Davies va manquer au Bayern pour l’instant. Le Canadien de 22 ans s’est blessé contre Mayence et souffre d’une déchirure musculaire à l’arrière de la cuisse gauche. C’est ce qu’ont révélé les examens médicaux , a expliqué le club bavarois dans un communiqué dimanche.

Cette blessure arrive au plus mauvais moment pour Davies, puisqu’il reste cinq semaines de championnat et qu’une déchirure musculaire nécessite au moins trois à quatre semaines de pause avant de pouvoir rejouer. La vedette de l’équipe canadienne doit aussi retrouver ses collègues de la sélection en juin pour les finales de la Ligue des nations de la CONCACAF et la Gold Cup.

Avec sa défaite de 3-1 à Mayence, le Bayern a cédé le fauteuil de meneur au Borussia Dortmund. À cinq matchs de la fin de la saison, Dortmund compte un point d’avance sur le Bayern (60 contre 59), en pleine crise depuis trois semaines (éliminé en Ligue des champions et en Coupe d’Allemagne).