Les Maple Leafs se sauvent avec la victoire en prolongation à Tampa

Morgan Rielly a marqué à 19:15 de la prolongation, Ilya Samsonov a réalisé 36 arrêts, et les Maple Leafs de Toronto ont remonté un retard d'un but en fin de troisième période pour vaincre le Lightning de Tampa Bay 4-3 samedi soir.

Les Leafs prennent une avance de 2-1 dans la première ronde des séries.

Rielly a décoché un tir de la bande latérale qui a frôlé l'oreille du gardien de but du Lightning, Andrei Vasilevsky, avant d'être encerclé par ses coéquipiers.

Ryan O'Reilly a inscrit un but pour mener à la prolongation et deux aides, Auston Matthews et Noel Acciari ont également fait trembler les filets pour les Leafs. Marner a ajouté deux aides.

Brandon Hagel a répliqué avec un but et une aide pour le Lightning, Anthony Cirelli et Darryn Raddysh ont également inscrit un but, et Vasilevskiy a effectué 24 arrêts.

Le quatrième match de cette rencontre aura lieu lundi à l'Amalie Arena.

Les Maple Leafs de Toronto remportent le match 3 de la série contre le Lightning de Tampa Bay. Photo : Getty Images / Mike Ehrmann