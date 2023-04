Stefanos Tsitsipas jouera la finale contre Carlos Alcaraz à Barcelone

Associated Press

Le Grec Stefanos Tsitsipas a vaincu l’Italien Lorenzo Musetti en trois manches, samedi, et il a validé son billet pour la finale du tournoi de tennis de Barcelone pour la troisième fois.

Le 5e joueur mondial l’a emporté 6-4, 5-7 et 6-3 en demi-finale de ce tournoi préparatoire aux Internationaux de France, qui s’amorceront dans un peu plus d’un mois sur la terre battue de Roland-Garros.

Tsitsipas avait également atteint le match ultime à Barcelone en 2018 et en 2021. Chaque fois, il s’était incliné devant l’Espagnol Rafael Nadal.

Ce dernier a dû déclarer forfait pour Barcelone à cause d’une blessure à une hanche qui l’incommode depuis les Internationaux d’Australie, en janvier.

En finale, dimanche, Tsitsipas affrontera l’Espagnol Carlos Alcaraz, première tête de série et no 2 mondial, qui a battu le Britannique Daniel Evans en deux manches de 6-2 et 6-2.

Alcaraz visera un neuvième titre sur le circuit, et un troisième en 2023, contre un rival qu’il a vaincu trois fois en autant de tentatives. L’année dernière, à Barcelone, Alcaraz avait défait Tsitsipas en trois manches lors des quarts de finale.

Tsitsipas et Musetti ont tous deux connu des moments difficiles au service. Tsitsipas a converti 6 balles de bris en 11 tentatives tandis que Musetti a réussi 5 bris de service en 10 occasions.

C’était très épuisant sur le court , a affirmé Tsitsipas, qui a inscrit une quatrième victoire en quatre matchs contre Musetti.