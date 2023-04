Fin de parcours pour le Rocket de Laval

Reilly Walsh a assommé ses rivaux en créant l'égalité en fin de troisième période, puis Samuel Laberge a marqué après 2:45 de jeu en prolongation et les Comets d'Utica ont vaincu le club-école du Canadien de Montréal 2-1, vendredi à l'Adirondack Bank Center.

Les Comets ont donc balayé la série 2-0. Ils affronteront les Marlies de Toronto lors des demi-finales de la section Nord.

Le Rocket semblait se diriger vers la victoire, mais Reilly Walsh avait créé l'égalité avec deux secondes à écouler en temps réglementaire.

Rafaël Harvey-Pinard devant le filet du gardien des Comets d'Utica Photo : Twitter/Rocket de Laval

C'est crève-coeur de donner un but avec deux secondes à jouer, a reconnu l'attaquant Rafaël Harvey-Pinard, coupable d'un dégagement refusé quelques instants plus tôt. Nous n'avons pas joué un mauvais match et je pense que nous méritions la victoire. Ça fait mal.

Nico Daws a stoppé 25 tirs devant le filet des Comets. Il avait blanchi le Rocket lors d'un gain de 4-0 des siens dans le premier match de la série, mercredi à la Place Bell.

L'entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle, a admis que ses joueurs étaient peut-être au bout du rouleau après avoir tout donné dans la dernière ligne droite de la saison. Sa troupe avait dû remporter sept de ses huit derniers matchs au calendrier régulier pour se qualifier pour les séries.

C'est ce qui a fait la différence, a-t-il reconnu. Nous manquions un peu d'énergie. C'est ce qui arrive quand vous prenez du retard (au classement) et que vous devez pousser pour faire les séries.

Nous avons connu des hauts et des bas, mais les joueurs n'ont jamais lâché. Ça fait chaud au cœur de voir les gars tout donner pour essayer de gagner pour le Rocket de Laval , a-t-il ajouté.

Le défenseur Frédéric Allard avait donné les devants 1-0 au Rocket en deuxième période. Cayden Primeau a réalisé 32 arrêts.

Allard avait été inséré dans la formation du Rocket en relève à Tory Dello. En attaque, Danick Martel avait pris la place de Nolan Yaremko.

Les attaquants du Rocket Pierrick Dubé et Gabriel Bourque ont manqué tour à tour de longues minutes en deuxième période en raison de blessures, mais ils ont terminé la rencontre.

Si près, mais si loin

Les Comets ont cogné à la porte lors d'un avantage numérique en première période. Walsh s'est moqué de Mattias Norlinder en entrée de zone, mais il s'est ensuite buté à Primeau.

La plus belle occasion du Rocket en première période est survenue avec un peu plus de deux minutes à faire. Daws a échappé un tir de Jesse Ylonen, mais Walsh a balayé le retour hors de danger avant que Bourque puisse en profiter.

Le Rocket a finalement inscrit un premier but en 87:01 de jeu depuis le début de la série, quand Allard a surpris Daws d'un tir de la pointe en deuxième période.

Primeau a permis au Rocket de rentrer au vestiaire pour le deuxième entracte avec l'avance. Il a fait face à un barrage pendant un avantage numérique des Comets, puis a frustré Tyce Thompson sur un tir à bout portant tard dans l'engagement.

Les Comets ont embouteillé le Rocket dans son territoire durant une longue séquence en première moitié de dernier tiers, mais ils n'ont jamais véritablement menacé le filet de Primeau.

Brandon Gignac a obtenu deux occasions d'offrir un coussin un peu plus confortable au Rocket, mais Daws a gardé les siens dans le coup avec de beaux arrêts.

Nous avons vidé le réservoir au cours des deux dernières semaines, a souligné l'attaquant du Rocket Anthony Richard, auteur de 30 buts cette saison. Nous sommes une bonne équipe quand nous prenons une avance de deux ou trois buts.

Nous n'avons pas été capables d'aller chercher un deuxième but et ça nous a coûté le match.

Daws a été remplacé par un attaquant supplémentaire avec 1:40 à écouler au cadran. Walsh a finalement trompé la vigilance de Primeau avec deux secondes à faire, trouvant l'ouverture du côté du bouclier grâce à un tir de la ligne bleue.

Les Comets ont vite réglé le cas du Rocket en prolongation. Après que Nolan Stevens eut atteint le poteau et Brian Pinho raté un filet ouvert, Laberge a joué les héros pour le club-école des Devils du New Jersey.