Une médaille de bronze pour les Canadiennes à la poursuite

Erian Attwell, Ariane Bonhomme, Maggie Coles-Lyster et Sarah van Dam ont terminé devant les Américaines, même si elles ont eu un départ un peu moins rapide. C’est finalement dans les derniers mètres de la course que les Canadiennes ont devancé leurs adversaires pour terminer l’épreuve en 4 min 15 s 961/1000.

En grande finale, l’équipe britannique (4:12,539) a battu les Allemandes (4:13,511).

Au sprint par équipe, les Canadiennes Lauriane Genest, Kelsey Mitchell et Sarah Orban ont réussi le 4e temps des qualifications en 47,969, un chrono 414 centièmes plus lent que le rythme imposé par les Polonaises, les plus rapides vendredi matin. Elles remonteront en piste pour les duels présentés en soirée.

L'équipe masculine de James Hedgecock, Tyler Rorke et Nick Wammes a aussi offert le 4e meilleur temps, soit 43,764 secondes, et sera aussi du premier tour éliminatoire de la soirée. Les qualifications ont été dominées par les Australiens, en 42,415.

Radio-Canada webdiffuse les compétitions jusqu’à dimanche. Pour les détails, consultez l’horaire de diffusions.