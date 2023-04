Les festivités sont commencées au Défi sportif

À cela s'ajoute le volet scolaire, qui permet à des jeunes avec différentes limitations de s’initier au plaisir du sport.

Ce volet s’est mis en branle vendredi matin, au Parc Jarry, dans le cadre d’un mini-marathon. Ce sont des élèves de 100 établissements scolaires qui se sont réunis pour différents départs, des courses aux distances variées allant de 500 mètres à 2,8 kilomètres.

Les élèves sont regroupés selon leur scolarité et leur handicap. Il y avait des trajets en tricycles, en vélos adaptés et aussi, des compétitions réservées aux personnes avec un handicap visuel.

Sous l’arche de départ se trouvait notamment la jeune Emy Poirier, qui est non-voyante. À 13 ans, elle savoure pleinement son expérience, elle qui a été choisie comme ambassadrice de l’événement cette année.

« C’est l’endroit pour montrer nos forces et nos talents, que tu sois amputé, sourd, peu importe ton handicap, il faut montrer ce que tu sais faire et ne pas arrêter de bouger. » — Une citation de Emy Poirier

Elle qui se décrit comme une grande sportive pratique aussi le karaté, le judo et le vélo, en plus de la course à pied, qu’elle accomplit guidée par une accompagnatrice. J’aime ça me mettre au défi. J’aime aussi ça défier ma famille. Par exemple je demande à ma mère de faire certaines activités les yeux bandés!

Emy Poirier, ambassadrice du Défi AlterGo 2023 Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

Un grand mouvement qui célèbre ses 40 années

Le boccia sera à l’honneur lors de cette 40e édition du Défi sportif, avec la présentation d’une Coupe du monde. D’autres classiques comme le parahockey et le basketball en fauteuil roulant seront aussi du grand rendez-vous multisports.

De quoi réjouir Maxime Gagnon, directeur d’AlterGo, qui organise l’événement. L’événement a fait des bonds de géant, depuis sa création, mais n’a jamais changé de vocation.

Maxime Gagnon s'implique dans le Défi AlterGo depuis 28 ans. Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

Il y a une évolution. Il y a quarante ans on parlait de personnes handicapées, de handicapés même, là on dit que c’est un événement pour des athlètes tout simplement.

« C’est un endroit qui demeure une place pour permettre à des jeunes de s’initier à différents sports, puis de trouver leur sport de prédilection. C’est une place pour briser l’isolement souvent, d’abord, et ensuite, pour embarquer dans un réseau de compétition. » — Une citation de Maxime Gagnon, directeur d'AlterGo

Il se dit aussi heureux de voir des athlètes accomplis qui ont passé par le Défi sportif, revenir pour redonner à la communauté et servir de modèles.

Ce sont des athlètes qu’on a vu grandir. Marylou Martineau, Cindy Ouellet, Dean Bergeron… maintenant ils reviennent, et c’est formidable.

À l'occasion de la 40e édition du Défi sportif AlterGo, Sébastien Boucher s'entretient avec Saoud Messaoudi, joueur de l'équipe canadienne de parahockey.

Avec des informations de Jean-François Chabot