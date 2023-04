Bennedict Mathurin, ou la sagesse d’une recrue à l’ambition illimitée

Celui qui, à seulement 20 ans, souhaite déjà être un modèle pour les (encore) plus jeunes, notamment avec son implication contre le vapotage, parle allègrement de son amour pour la pâtisserie… comme de la nécessité de passer le plus clair de son été dans le gymnase à parfaire son jeu plutôt que de découvrir des destinations plus exotiques.

Bilan de première saison avec une vedette québécoise qui garde la tête froide, même quand elle touche les nuages.

J'ai toujours été un joueur sérieux depuis un jeune âge. C'est la personne que je suis devenue aujourd'hui. Je suis toujours sérieux : aux entraînements, pendant les matchs et surtout durant les séances vidéo. Tout ce que je fais, je le prends vraiment au sérieux. Je veux m'améliorer chaque fois que je peux , raconte-t-il en entrevue à Radio-Canada Sports, en esquissant néanmoins un large sourire.

La saison de Bennedict Mathurin et des Pacers de l’Indiana a pris fin après le 82e match, sans même un 83e dans le tournoi de qualification pour les équipes 7 à 10 (play-in), terminant au 11e échelon dans l’Est.

Même s’il s’accorde présentement une pause, plus mentale que physique, avant ce qu’il qualifie de vraiment un gros été d’entraînement, il regarde avec envie les séries éliminatoires.

Ça me donne encore plus faim de regarder les séries. Surtout de regarder le play-in. C’est une position dans laquelle on aurait pu être cette année. Et je trouve qu'on aurait pu y être si on avait fait les choses différemment, assure-t-il. Je trouve qu'on a vraiment l’occasion de revenir plus fort, de s'améliorer en équipe et réussir des gros trucs.

Le Montréalais Bennedict Mathurin a inscrit 32 points face aux Nets de Brooklyn, le 29 octobre dernier. Photo : Associated Press / Noah K. Murray

Bennedict Mathurin est arrivé en trombe dans la NBA : 19 points à son premier match, 26 au deuxième, 27 au troisième, et un premier de plus de 30 points à seulement sa septième rencontre dans la ligue. Tout ça comme réserviste.

Ses ambitions avaient été affichées publiquement, après sa sélection au 6e rang du repêchage, de faire partie des meilleurs joueurs de la ligue dès son arrivée, dès les premiers matchs. Il a réussi. Mais une saison, c’est 82 matchs (il en a joué 78), et il a aussi dû composer avec une baisse de régime à l’hiver, particulièrement en février. Notamment parce que ses adversaires l’avaient désormais à l’œil.

« Quand je suis arrivé dans mon premier match de la NBA, je ne pensais à rien. Je voulais juste jouer comme si de rien n'était. Puis, tout se passait bien parce que je suis nouveau, personne ne me connaît. » — Une citation de Bennedict Mathurin, garde recrue des Pacers de l'Indiana

Après ça, c’est là que tu apprends que le monde commence à jouer différemment contre toi. Parce que la première fois que j'ai joué contre eux, j'ai marqué 30 points, mais la deuxième fois, ils veulent faire en sorte vraiment que je marque moins de points. C'est vraiment une question d'ajustement.

Longtemps perçu comme un candidat au titre de recrue de l’année dans la NBA, Bennedict Mathurin n’a pas ultimement fait partie des trois finalistes au prix, même s’il a terminé au 2e rang pour les points par match (16,7) parmi les joueurs de première année (quand le détail des votes sera publié dans les prochains jours, il est attendu qu’il soit au 4e ou au 5e rang).

Il ne semble garder aucune amertume du processus et a surtout déjà le regard fixé sur le travail à accomplir en vue de la prochaine saison.

Bennedict Mathurin en discussion avec son entraîneur-chef Rick Carlisle. Photo : Reuters / Nell Redmond

C’est d’ailleurs le message qu’il a voulu transmettre aux Pacers lors de son entretien de fin de saison avec son entraîneur-chef Rick Carlisle, notoirement exigeant avec les joueurs recrues.

Je leur ai dit à quel point j'avais vraiment la faim de m'améliorer en tant que joueur et aussi en tant que coéquipier. Il y a certaines choses que j'aurais pu faire mieux pour aider mon équipe. Je veux vraiment aider mon équipe à gagner plus de matchs l'année prochaine, alors je vais me concentrer cet été à m'améliorer sur certaines choses.

Athlétiquement comme mécaniquement, Bennedict Mathurin est déjà à un niveau bien supérieur à quantité de joueurs établis dans la NBA – ce qui ne veut pas dire qu’il ne continuera pas à développer son tir ou sa capacité à attaquer avec puissance le panier – mais c’est dans sa lecture du jeu que le Québécois reconnaît sa plus grande faiblesse.

Avant même de jouer un match dans la NBA, Bennedict Mathurin a signé un contrat de de 4 ans d'une valeur de près de 30 millions de dollars avec les Pacers l'été dernier Photo : AP / Doug McSchooler

Remarquer contre qui tu joues, c'est la plus grosse chose qui m'a affectée, confie-t-il. Il y a certains joueurs que je sais qui vont aller 95 % à leur droite et 5 % à leur gauche… mais je les ai envoyés à droite au lieu de les envoyer à gauche. C'est une question de savoir contre qui tu joues .

C’est avec le même souci du détail qu’il parle de son été à venir, minutieusement préparé.

J'ai déjà un agenda. C’est une des plus grosses erreurs que je trouve que les recrues font : voyager à plusieurs places et s'entraîner avec différents entraîneurs , lance-t-il froidement comme s’il était lui-même un vétéran de plusieurs saisons.

« Je trouve qu’il y a beaucoup de temps qui est perdu dans ça. J’ai deux trainers (formateurs). Un quand je serai en Californie et un quand je serai à Montréal. Je sais où je vais m'entraîner, quand je vais m’entraîner, combien de fois. Question d'avoir une routine et de m’améliorer sur chaque aspect, un à la fois. » — Une citation de Bennedict Mathurin, garde recrue des Pacers de l'Indiana

Les saveurs de la pâtisserie contre celles du vapotage

En 10 mois, soit depuis son repêchage dans la NBA, Bennedict Mathurin est passé d’un nom connu des seuls amateurs de basketball à l’une des plus grandes vedettes sportives québécoises.

Sa notoriété soudaine ne l’intimide pas et il souhaite justement la mettre à profit dès maintenant, sans attendre.

Le Québécois Bennedict Mathurin des Pacers de l’Indiana s'entretient avec Radio-Canada Sports à propos de son implication dans la campagne «Vapoter, c'est pas ta game» et de sa première saison dans la NBA.

Ça me donne vraiment l’occasion d'être un exemple pour les jeunes qui regardent, surtout à Montréal et au Québec. Il y beaucoup de monde qui m’envoie des messages positifs pour me dire à quel point je suis une inspiration. C'est la même chose que moi avec Luguentz (Dort), par exemple, quand j'étais plus jeune, ou Chris Boucher, ou Joel Anthony… Ce sont les joueurs que j'ai regardés quand j'étais plus jeune et qui ont été présents pour moi. Ça m'a vraiment aidé à arriver où je suis et à penser que ce qu'ils faisaient était possible. Alors, je veux être la même source d'inspiration pour les jeunes maintenant.

Au début du mois, il annonçait s’être associé comme porte-parole à la campagne Vapoter, c'est pas ta game une initiative du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) et du Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS).

Même s’il n’a, rappelons-le, que 20 ans, Bennedict Mathurin est bien conscient de l’impact qu’il peut avoir chez les plus jeunes.

Il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent sur Instagram et qui me disent à quel point je suis leur motivation, une source d'inspiration et vraiment une idole. Et je trouve que c'est un bon moment pour moi de vraiment les influencer d'arrêter de vape (vapoter). C’est important aussi pour les jeunes qui commencent à jouer au basket. Je veux qu'ils apprennent qu'il y a plus que le vape, et que tu peux atteindre des choses si tu ne vapes pas.

L’interdiction de la vente des produits de vapotage qui comportent une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac, annoncée plus tôt cette semaine par le gouvernement québécois, est une étape, mais pas une fin, selon lui.

« C'est un début. Je comprends que ce n’est pas vraiment facile pour les jeunes d'arrêter de vape. Je trouve que c'est vraiment des petites stratégies qui peuvent aider les jeunes à diminuer et diminuer. » — Une citation de Bennedict Mathurin est aussi porte-parole de la campagne Vapoter, c'est pas ta game

Pour Bennedict Mathurin, l’apprentissage de la gestion du stress par d’autres moyens est l’une des solutions à la croissance du vapotage au Québec (la proportion des jeunes qui vapotent au secondaire est passée de 4 % en 2013 à 21 % en 2019. Cette proportion monte à 35 % pour les élèves de 5e secondaire, selon le CQTS).

Personnellement, je ne vape pas, mais je trouve que des fois, quand je suis stressé ou que je trouve qu’il y a beaucoup de trucs dans ma tête, j'écoute de la musique, je fais de la méditation, mais aussi, j'aime faire de la pâtisserie , lance-t-il avec une simplicité désarmante et tout le sérieux du monde.

Ma sœur (Jennifer, qui l’a suivi en Indiana après sa sélection, NDLR) aime ça aussi. On fait en sorte que les pâtisseries, c'est vraiment notre moment pour retourner sur terre.

Bennedict Mathurin, un dunkeur hors pair à la dent sucrée? Décidément, il n’a pas fini de nous étonner.