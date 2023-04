Novak Djokovic écarté en quarts à Banja Luka par le 70e joueur mondial

Le numéro un mondial Novak Djokovic a été éliminé par Dusan Lajovic (no 70) en quarts de finale du tournoi ATP 250 de Banja Luka 6-4, 7-6 (8/6) vendredi. Cela suscite de nouvelles inquiétudes à quelques semaines de Roland-Garros.

Le vainqueur de 22 tournois du grand chelem n'a brisé qu'une seule fois en 16, une anomalie pour un joueur de son niveau.

Le Serbe de 35 ans a connu une entame délicate et perdait 2-4 avant de convertir sa seule balle de bris au huitième jeu pour égaliser le score. Mais son compatriote de 32 ans a profité de ses difficultés pour lui reprendre à nouveau son service avant de servir pour la manche.

Les deux joueurs ont tenu chacun leur service tout au long de la deuxième manche malgré une pression constante de part et d'autre. La première tête de série semblait pouvoir forcer une troisième manche avec son avance de 6-3 dans le bris d'égalité, mais il s'est égaré notamment avec une faute directe dans le filet pour offrir à Lajovic une balle de match que ce dernier n'a pas laissé passer.

Djokovic, qui en début de semaine se plaignait d'un coude douloureux, avait déjà été bousculé mercredi et avait eu besoin de trois manches 6-7 (4/7), 6-3, 6-2 pour se défaire du jeune Français Luca Van Assche (87e).

À cinq semaines du coup d'envoi de Roland-Garros, la forme du no 1 mondial inquiète, d'autant plus qu'il revenait à Banja Luka quelques jours après avoir subi une cruelle élimination dès les huitièmes de finale au Masters 1000 de Monte-Carlo face à l'Italien Lorenzo Musetti (21e), 4-6, 7-5 et 6-4.