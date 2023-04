Cinq joueurs de la NFL suspendus pour avoir enfreint la politique sur les paris

Jameson Williams et Stanley Berryhill, des Lions, ont écopé d’une suspension de six matchs. Leurs coéquipiers Quintez Cephus et C.J. Moore sont suspendus pour une durée indéterminée , donc au moins un an.

Les Lions ont annoncé avoir libéré Cephus et Moore, vendredi. Le directeur général de l'équipe, Brad Holmes, a déclaré que les joueurs ont démontré un raisonnement qui n'est pas conforme aux valeurs de notre équipe et qui contreviennent aux règlements de la ligue . Holmes a précisé que son organisation allait travailler avec Williams et Berryhill pour s'assurer qu'un tel incident ne se reproduise plus.

Shaka Toney, des Commanders de Washington, est également impliqué.

Les sanctions prévues entreront en vigueur juste avant le début de la saison. Les joueurs pourront quand même prendre part aux activités des équipes pendant l'été ou lors de la présaison.

Les membres de chaque équipe doivent respecter une politique encadrant les paris, qui interdit notamment de prendre part à des jeux de hasard dans des établissements appartenant à la ligue ou à l'équipe, ce qui inclut les lieux d'entraînement.

La NFL précise qu'une enquête a permis de révéler que les infractions à la politique n'avaient pas compromis l'intégrité du sport ou d'un match de quelconque façon.