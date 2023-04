Les cyclistes les plus rapides du monde débarquent à Milton

MILTON – Les cyclistes sur piste les plus rapides du monde sont à Milton, en Ontario, pour l la troisième et dernière Coupe des nations de la saison.

Il s’agit d’un moment important pour les pistards. Ils pourront évaluer où en est leur progression en vue des Championnats du monde qui auront lieu en Écosse cet automne. Et c'est une compétition cruciale dans la qualification pour les Jeux olympiques de Paris.

Les finales seront diffusées sur le site Internet de Radio-Canada Sports à compter de vendredi soir.

Voici quelques histoires à surveiller au cours du week-end.

Kelsey Mitchell en route vers la défense de son titre

La championne olympique au sprint à Tokyo, en 2021, aura la lourde tâche de se présenter à Paris avec un titre à défendre.

L’Albertaine avait fait bonne figure à son retour des Jeux avec deux podiums au sprint à Glasgow et à Milton le printemps dernier. Après un éreintant parcours à la Ligue des champions et des Championnats du monde en deçà de ses standards, elle a pris une pause de l’équipe nationale à l'automne pour s’entraîner en Californie.

La Canadienne Kelsey Mitchell vise un podium à l'épreuve du sprint. Photo : UCI Track Champions League/Twitter

Battue par sa rivale et grande amie Lauriane Genest aux Championnats canadiens en janvier dernier, la championne olympique n’a pu faire mieux qu’une 22e place lors de la première Coupe des nations, à Jakarta ,en février. Puis, elle a contracté la COVID, ce qui a ralenti sa progression à l’entraînement.

De retour au vélodrome de Milton depuis la fin février, il sera intéressant de constater si elle a pu obtenir des gains au fil des dernières semaines.

Mes attentes sont quand même limitées, mais je ne veux décevoir personne. Ce sera une belle occasion en fin de semaine de réaliser où j’en suis, estime-t-elle. Les Championnats du monde en juillet prochain sont cruciaux dans le cadre de la qualification pour Paris. La priorité est là, mais évidemment être à la maison et compétitionner devant parents et amis c’est très motivant. Je ne sais pas encore trop où en sont mes jambes en mode compétition, mais on le saura très prochainement.

Les finales du sprint féminin sont au menu samedi soir.

Lauriane Genest est affamée

Lauriane Genest s’amène à cette Coupe des nations avec trois titres canadiens en poche, dont celui au sprint et celui au keirin, son épreuve de prédilection.

Médaillée de bronze au keirin à Tokyo, elle a commis une faute aux derniers mondiaux, ce qui l’a reléguée à la 22e place.

Incommodée lors de la première Coupe des nations en Indonésie, elle a été éliminée en quarts de finale.

À Jakarta, malheureusement, je suis tombée très malade, j’ai eu une intoxication alimentaire, précise-t-elle. Honnêtement, les résultats que j’ai réussi à avoir étaient mieux que ce à quoi je m’attendais dans les circonstances. Avant de partir pour l’Indonésie, je savais que je pouvais bien faire, mais la bactérie m’a vraiment affectée le jour de la course. Disons que je suis doublement motivée pour ce week-end.

Elle ne vise donc rien d’autre qu’une victoire au keirin devant ses partisans.

Ce sera la dernière épreuve du week-end. Il y aura de la fatigue accumulée. Les jambes vont faire mal. En raison d’une erreur aux mondiaux l’an dernier, j’ai vraiment dégringolé au classement mondial, alors je dois bien faire cette semaine à cette épreuve. Il y a un peu plus de pression qui vient avec tout ça. Mais une course à la fois et je vise l’or c’est certain!

Les tours préliminaires et les finales du keirin sont prévus dimanche.

Lauriane Genest se présente à Milton avec trois titres nationaux en poche. Photo : AFP/Getty Images / PATRICK HAMILTON

Du sang neuf à la poursuite masculine et féminine

Les équipes de poursuite féminine et masculine canadiennes sont en reconstruction. Elles doivent tourner la page sur Tokyo et rebâtir presque à neuf en vue des Jeux de Paris.

Après avoir enregistré le meilleur temps de l’histoire canadienne dans cette discipline, la formation masculine s’est dissoute pour diverses raisons. Vincent De Haître se concentre sur le patinage de vitesse sur longue piste et Derek Gee est passé chez les professionnels en vélo sur route.

Michael Foley est le seul rescapé de Tokyo. Il peut toutefois compter sur de jeunes cyclistes forts prometteurs en Mathias Guillemette et Dylan Bibic, le champion du monde en titre à l’épreuve du scratch.

Chez les dames, le scénario est semblable. Après les départs de Georgia Simmerling, d'Allison Beveridge et de Jasmin Duehring, la cycliste de Gatineau Ariane Bonhomme occupe maintenant une place de choix dans le quatuor. Elle est la seule qui a l’expérience olympique.

L’équipe que nous avions à Tokyo était à maturité. Nous étions régulièrement sur le podium, alors nous avions beaucoup de pression aux Jeux, affirme Ariane Bonhomme. Le scénario est différent cette fois. On ne peut que progresser et surprendre tout le monde. Nous avons tellement de talent dans cette équipe, je pense vraiment que c’est possible. On a terminé 4e à Tokyo et je ne suis pas revenue pour retourner simplement aux Jeux. Je veux un podium , conclut-elle.

Les finales des poursuites par équipe ont lieu vendredi soir.