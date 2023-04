« Je ne regrette pas les années de dopage » - Johan Bruyneel

Les organisateurs de la célèbre course Liège-Bastogne-Liège, qui part dimanche, se seraient passés de cette mauvaise publicité. À la veille du départ, l’ancien directeur sportif de l’équipe US Postal Johan Bruyneel revient sur les années de dopage.

Dans une entrevue accordée à des journalistes du magazine belge néerlandophone Het Laatste Nieuws, celui qui a été suspendu à vie de toute activité sportive revient sur le système de dopage qu’il avait mis en place autour de son leader Lance Armstrong.

Il déclare notamment avoir été victime d'un règlement de compte des organisateurs du Tour de France. Je ne pense pas que si je rencontrais le patron du Tour, Christian Prudhomme, il me saluerait, dit Johan Bruyneel. À un moment donné, Armstrong était plus important que le Tour. Le Tour a eu du mal à gérer cela. Nous avons sauté sur l’occasion, nous avons dit aux organisateurs : "Nous sommes plus importants que vous." Cela a ensuite été puni…

Johan Bruyneel avoue qu’il a pris de l'EPO durant ses années de cycliste (1987-1998) et il n’a aucun regret de s’être dopé, car c'était la norme dans le peloton à l’époque.

Durant les années où il était directeur sportif, il explique que, pour lui, le dopage, c’était simple. Je suis devenu chef d’équipe pour US Postal en 1999. À l’époque, je venais d’arrêter le cyclisme et je savais très bien comment un cycliste pensait. Tant que quelque chose est indétectable, le cycliste l’utilisera.

Lance Armstrong au Tour de France 2005. Photo : Getty Images / Alexandre MARCHI/Gamma-Rapho

Johan Bruyneel ira même jusqu’à instaurer une limite du taux d’hématocrite à ne pas dépasser pour chacun des coureurs afin de passer au travers des contrôles antidopage.

Pour se justifier, il va jusqu’à déclarer que personne n’a jamais vu sa santé être menacée. Est-ce que je le regrette? Non. Aucun ancien coureur de mon équipe ne pourra jamais dire que je l’ai poussé, forcé, ou que j’ai mis sa santé en danger. D’autre part, aucun coureur de notre équipe n’a jamais eu recours au dopage sans l’avoir demandé lui-même.

« 90 % du peloton était sous EPO. » — Une citation de Johan Bruyneel

Sans aucun regret, l'ancien complice de Lance Armstrong, qui a été déchu de ses sept titres du Tour de France, avouera que tout ce que l’on a raconté sur le système de dopage qu’il avait mis sur pied est vrai. Les transfusions sanguines? C’est vrai. Le mécanicien qui se rendait à Nice avec de l’EPO dans la glacière? C’est également vrai. Qu’est-ce qui est mieux? Dans d’autres équipes, on cachait de l’EPO dans les jantes des voitures...

Johan Bruyneel, qui veut aujourd’hui jouer les repentis, lâchera quand même cette bombe avant de quitter l’entrevue : À l’époque, en 1999, 2000 et 2001, le système était le suivant : les 20, 30, 40, 50 premiers au classement du Tour étaient sous EPO.

Alors que le peloton du cyclisme international essaye de se réhabiliter aux yeux des amateurs, les déclarations de l'ancien directeur sportif laissent planer encore beaucoup de suspicions.

Avec les informations du quotidien belge Dernière heure