Stone marque deux buts et les Golden Knights gagnent 5-2 pour égaliser la série

Mark Stone a inscrit deux buts en troisième période et ajouté une aide, à seulement son deuxième match depuis son retour d'une opération, et les Golden Knights de Vegas l'ont emporté 5-2 contre les Jets de Winnipeg, jeudi, pour égaliser la série 1-1.

Chandler Stephenson et William Karlsson ont les deux inscrit un but et une aide, alors que Jack Eichel a marqué son premier but en séries. Phil Kessel et Alex Pietrangelo ont récolté deux aides, alors que Laurent Brossoit a repoussé 31 tirs.

Le but de Stone était son premier depuis janvier. L'attaquant a été opéré le 31 janvier et est revenu à temps pour ce match.

Adam Lowry et Kevin Stenlund ont inscrit les filets des Jets, alors que Connor Hellebuyck a réalisé 34 arrêts.

Les Jets ont dominé la première période 17-8 au chapitre des tirs. De plus, trois bagarres ont éclaté et 18 minutes de pénalités ont été infligées au premier engagement.

Le troisième match de la série sera disputé à Winnipeg, samedi après-midi.