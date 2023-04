Un autre dirigeant de Canada Soccer démissionne

Earl Cochrane a démissionné du poste de secrétaire général de Canada Soccer - poste le plus important de la fédération sportive.

La fédération a confirmé la nouvelle jeudi par communiqué. Le secrétaire général restera en poste jusqu'au 12 mai prochain pour assuré une période de transition.

Cochrane est entré en poste en juillet dernier quand Peter Montopoli a cédé sa place pour devenir chef des opérations de l'organisation des matchs au Canada lors de la Coupe du monde de 2026.

Cochrane devient le deuxième haut placé chez Canada Soccer en quelques mois à quitter l'organisation, qui est en conflit de travail avec ses équipes nationales.

Nick Bontis a démissionné de la présidence de Canada Soccer en février, quand il a admis qu'un changement était nécessaire afin de trouver un terrain d'entente avec les équipes seniors masculine et féminine.

À la suite du départ de Bontis, Earl Cochrane s'était retrouvé à défendre plusieurs décisions controversées de la fédération devant le Comité permanent du patrimoine canadien à la Chambre des communes en mars dernier.

Le secrétaire général avait alors reconnu qu’il avait fait une erreur en effectuant des coupes budgétaires cette année dans le programme féminin, alors que l’équipe nationale doit participer au Mondial qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Cochrane avait aussi tenté d’expliquer pourquoi Canada Soccer a signé une entente controversée avec Canadian Soccer Business et qui permet à l’entreprise de superviser et de conserver les fonds provenant des droits de marketing et de diffusion en échange d'un paiement annuel à la fédération.

Il avait avoué que des pourparlers avaient lieu pour moderniser l’accord.