Qui sera le premier appelé par les Panthers?

Quatre fois au cours des cinq dernières années, c’est un quart qui a été le premier joueur réclamé au repêchage de la NFL, et tout indique que ce sera le cas à nouveau cette année. Est-ce que ce sera Bryce Young ou C.J. Stroud?

Anthony Richardson, des Gaters de la Floride Photo : Getty Images / James Gilbert

Les Panthers de la Caroline ont effectué un échange important avec les Bears de Chicago pour mettre la main sur le premier choix afin de dénicher un quart prêt à jouer le plus tôt possible.

Les Panthers ont fait signer un contrat de deux ans au vétéran Andy Dalton qui pourra servir de mentor à un jeune quart. Les Panthers semblent s’intéresser plus particulièrement à C.J. Stroud, de l'Université Ohio State, et à Bryce Young, de l’Université de l’Alabama, mais ils gardent aussi un œil sur Anthony Richardson, des Gators de la Floride, et sur Will Levis, du Kentucky.

Depuis la fin de la dernière saison, déjà sept équipes ont échangé leur choix de premier tour. Il pourrait y avoir d’autres changements d’ici à jeudi soir.

Outre les Panthers, les Texans et les Colts, qui repêchent aux deuxième et quatrième rangs, se cherchent aussi un meneur de jeu pour les prochaines saisons. Les Texans pourraient aussi être tentés de se tourner vers la défense pour aller chercher le chasseur de quarts Will Anderson.

Will Anderson (no 31), de l'Université de l'Alabama Photo : Getty Images / Brandon Sumrall

Au troisième rang, les Cardinals de l’Arizona chercheraient plutôt un joueur qui fera plaisir à leur quart Kyler Murray en réclamant un receveur de passes ou un joueur de ligne offensive. Ils pourraient aussi échanger ce choix, s’ils croient pouvoir s’améliorer autrement. Leur défense a besoin d’aide à plusieurs positions, que ce soit des demis défensifs ou un chasseur de quarts pour remplacer le vétéran J.J. Watt, qui a pris sa retraite.

Un record canadien?

Six noms ressortent parmi les joueurs canadiens admissibles au repêchage. S’ils étaient tous appelés, il s’agirait d’un record, puisque la marque précédente est de quatre Canadiens réclamés en 2014 (année où Laurent-Duvernay-Tardif a été sélectionné) et en 2021.

Matthew Bergeron Photo : Radio-Canada / Pascal Ratthé

Le joueur de ligne offensive de Victoriaville Matthew Bergeron est celui qui est le mieux classé par la plupart des observateurs, mais quatre autres noms sont souvent mentionnés, dont ceux des jumeaux Chase et Sydney Brown, de London, en Ontario.

Les deux frères ne sont pas vraiment en compétition, car ils évoluaient à des positions opposées à l’Université de l’Illinois.

Chase Brown lors du Senior Bowl en février 2023 Photo : usa today sports / Vasha Hunt

Chase Brown est un porteur de ballon qui a terminé au 4e rang de la NCAA avec 1643 verges de gains au sol. Il a marqué 10 touchés au sol et 3 par la passe. Il a été finaliste pour le prix Doak-Walker en tant que meilleur porteur de ballon du football universitaire américain.

Brown a également reçu le trophée Jon-Cornish, remis au meilleur joueur canadien du football universitaire américain.

Son frère Sydney est un demi défensif qui a réussi 59 plaqués et 6 interceptions, un sommet dans l'association du Big Ten. Le grand frère (il mesure quatre centimètres de plus que Chase) a été choisi dans la première équipe d’étoiles.

L’ailier défensif Tavius Robinson, de Guelph, en Ontario, en a impressionné plusieurs lors de son passage à l’Université du Mississippi. Très athlétique, le grand garçon de 1,98 m et 120 kg (6 pi 6 po, 265 lb) a réussi 44 plaqués et 7 sacs à sa dernière saison universitaire.

Sidy Sow lors du camp d'évaluation de la NFL Photo : usa today sports / Kirby Lee

Un deuxième Québécois pourrait entendre son nom au cours du week-end. Il s'agit du joueur de ligne offensive Sidy Sow, de Bromont. Il jouait à l'Université Eastern Michigan et a été choisi dans l’équipe d’étoiles de la ligue, en plus d’être invité au camp d’évaluation de la NFL.

Finalement, le receveur de passes de l’Université de Pittsburgh Jared Wayne, de Peterborough, en Ontario, a aussi reçu une invitation au camp d’évaluation après avoir franchi le plateau des 1000 verges à sa dernière saison universitaire.