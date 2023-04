Gagner et bien jouer, l’objectif double du CF Montréal

Évidente, d’abord, cette dose de confiance insufflée par la victoire de 2-0 face au Vaughan Azzuri en Championnat canadien, mardi, où il a fait bon de voir 25 tirs au but, et les 10 000 occasions de marquer qu’on s’est créées , admet Hernán Losada, entraîneur-chef du club.

Évidente, aussi, la pression d’obtenir un bon résultat samedi, lors du huitième match de la saison MLS du club, dans une rencontre qui s'annonce complètement différente, contre un adversaire d’un autre niveau .

Évidentes, finalement, les observations offertes par Losada afin de voir son équipe l’emporter contre les Red Bulls, redoutés pour leur pression agressive sur le porteur du ballon et leur autorité dans les duels au milieu de terrain.

L'entraîneur du CF Montréal, Hernán Losada Photo : Reuters / Eric Bolte

La première chose, c’est de ne pas concéder de but, et d’être efficaces devant le filet, a révélé Losada en conférence de presse. C’est une équipe très solide, forte physiquement, qui n’accorde pas beaucoup de buts. On aura donc peu d'occasions de marquer, et ce sera à nous d’être efficaces pour profiter de nos chances. Il faudra aussi travailler collectivement défensivement pour garder le score vierge. À la maison, de ne pas encaisser de buts, ça va nous donner l’opportunité d’aller chercher les trois points.

Jouer plus vite pour mieux jouer

Trois points, c’est d’ailleurs la maigre récolte du CF Montréal depuis le début de la saison. Obtenue en mars, lors du match d’ouverture locale au stade olympique, la victoire se fait rare chez le CF Montréal, autant que les buts de ses attaquants — l'équipe n'a inscrit que trois filets jusqu’ici en MLS.

Cette panne sèche n’est toutefois pas due à un manque de volonté, ni de talent, croit Losada, mais plutôt à un style de jeu qui tarde à s’implanter, et à des automatismes qu’il faut encore développer dans une équipe pleine de nouveaux joueurs.

On veut motiver les joueurs à jouer plus rapidement ballon au pied. En améliorant notre circulation du ballon et la vitesse avec laquelle on progresse vers l’avant, nos joueurs offensifs auront plus de temps pour prendre la bonne décision avec le ballon. Contre une équipe qui presse haut comme les Red Bulls, samedi, c'est aussi ce qui nous permettra de couper leur première ligne défensive pour se projeter vers l'attaque.

L’un de ceux qui auront le mandat d’ajouter du rythme au jeu de l’équipe est le défenseur Rudy Camacho, identifié comme l’un des cadres du CF Montréal par Losada, autant sur le terrain que dans le vestiaire.

Rudy Camacho. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Si Camacho admet qu’il lui faudra briser de vieilles habitudes afin de jouer plus rapidement ballon au pied, le groupe doit aussi améliorer sa cohésion pour travailler à l’unisson.

Je comprends le coach et sa philosophie, et j’essaie de suivre les consignes qu’il nous donne , a indiqué Camacho. C’est difficile à mettre en place, mais on essaie tous de faire la transition. Par exemple, j’essaie d’attirer l’adversaire qui vient presser, pour ensuite l’éliminer en jouant plus vite sur les côtés. Notre style de jeu doit devenir clair en match, pour obtenir des résultats clairs à la fin du match.

« Je pense qu’il y a un gros manque de confiance aujourd’hui par rapport aux résultats, mais aussi à la façon dont on joue. Il faut changer ça. » — Une citation de Rudy Camacho

Satisfait des nouveaux

Alors que la vitesse se retrouve au cœur du discours de Losada, les deux nouveaux de l’équipe, Bryce Duke et Ariel Lassiter, ont démontré leur rapidité depuis leur arrivée. Que ce soit au niveau de l’intégration au groupe ou de leurs qualités sur le terrain, les deux joueurs offrent une combinaison nouvelle qui plaît à l’entraîneur-chef.

Duke et Lassister sont ici depuis une semaine et on déjà joués deux matchs. Ils se sont adaptés très rapidement. Ils apportent une fraîcheur au groupe, et je suis très heureux de leurs performances à tous les deux , s'est réjoui Losada.

Tout indique que les deux pourraient commencer le match face aux Red Bulls de New York, tandis que Lassi Lappalainen, blessé, a repris l'entraînement en solitaire, jeudi.

Bryce Duke, du CF Montréal, bataille contre son adversaire pour la possession du ballon. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

On a été obligés de faire beaucoup de rotations avec les blessures, les suspensions, les transactions… On a vu beaucoup de changements dans nos onze de départ, mais j’espère en arriver à une équipe type, avec 9-10 joueurs réguliers, disponibles toutes les semaines. C’est quelque chose qui nous a manqué jusqu’ici , a avoué Losada.

En incluant la rencontre de mardi face au Vaughan Azzuri, en Championnat canadien, pas moins de 25 joueurs différents ont été utilisés dans les 8 formations partantes du CF Montréal cette saison.

Du côté des Red Bulls, les buts se font plutôt rares, à l'attaque comme en défensive. Avec six filets marqués contre sept accordés, l'équipe pointe au 12e rang du classement de l'Association de l'Est, avec huit points, soit cinq longueurs devant le CF Montréal.

Trois des quatre derniers matchs des Red Bulls se sont soldés par un match nul 1-1, un score que n'espère pas voir Rudy Camacho, samedi.

Il faudra gagner, mais surtout bien jouer, a conclu le défenseur. On a besoin d'être constants. La victoire est importante pour la confiance du groupe, pour lancer notre saison, mais c'est surtout notre façon de jouer qu'on doit prouver.