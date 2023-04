La Suède sert une leçon de hockey au Canada au mondial U-18 masculin

Les champions en titre ont frappé fort et tôt avec 5 buts en moins de 14 minutes de jeu, sur seulement 7 tirs.

Le jeune gardien Carson Bjarnason a été remplacé après le cinquième but par Gabriel D'Aigle, qui a cédé 3 fois de plus en 17 tirs.

Le Canada a pour sa part tiré 30 fois sur le filet gardé par Noah Erliden, mais il n'est jamais parvenu à tromper sa vigilance.

Dans le festival offensif suédois, Sandin Pellikka s'est particulièrement distingué avec un but et quatre mentions d'aide, tandis qu'Otto Stenberg a inscrit deux buts et deux passes.

Le Canada, gagnant du mondial il y a deux ans, n'avait pas perdu à ce tournoi par une marge de sept buts ou plus depuis le match pour la médaille de bronze en 2016.

Le prochain match des Canadiens aura lieu vendredi contre les Allemands.