La Cour suprême a refusé vendredi la demande d’appel qui lui avait été présentée par Kobe Mohr, un ancien hockeyeur junior . Ce dernier contestait les règles du hockey junior majeur canadien et de la Ligue nationale, qui ont pour effet de restreindre la liberté de mouvement et la rémunération des jeunes hockeyeurs canadiens.

Invoquant une disposition de la Loi sur la concurrence qui n’avait jamais été testée depuis son adoption au début des années 1970, M. Mohr avait déposé une demande de recours collectif auprès de la Cour fédérale en septembre 2020. Il venait alors de terminer son stage junior dans la Ligue de l’Ouest.

M. Mohr alléguait que les trois principales ligues professionnelles nord-américaines (la LNH, la LAH et l'ECHL) et les trois ligues juniors majeures canadiennes, regroupées sous l’égide de la LCH, avaient illégalement conspiré ou conclu un arrangement qui limite de façon déraisonnable les possibilités des hockeyeurs âgés de 18 à 20 ans qui désirent pratiquer leur sport professionnellement .

En résumé, le plaignant s’attaquait à une règle, fort contestable, selon laquelle un hockeyeur du junior majeur de moins de 20 ans n’ait le droit de jouer dans aucune autre ligue professionnelle que la LNH.

Cela signifie que si un joueur de 18-19 ans de niveau junior majeur est repêché par une équipe de la LNH et qu’il rate de peu la chance de décrocher un poste dans la LNH, son équipe ne peut l’inviter à poursuivre son développement dans la Ligue américaine (LAH) ou en Europe. On doit obligatoirement le renvoyer dans les rangs juniors, où les joueurs ne touchent pas de salaire.

***

Plusieurs hockeyeurs du junior majeur sont confrontés à ce scénario chaque année. À titre d’exemple, le quatrième choix du repêchage de 2022, l’attaquant canadien Shane Wright, faisait partie des joueurs qui ont dû retourner chez les juniors cette saison.

Shane Wright Photo : La Presse canadienne / Stephen Brashear

Après avoir obtenu un poste dans la formation du Kraken de Seattle pour quelques matchs avant les Fêtes, Wright a participé au Championnat du monde junior. La direction du Kraken a ensuite conclu qu’elle n’avait pas suffisamment de temps de jeu à lui offrir dans la LNH et l'avait renvoyé dans la Ligue de l’Ouest.

Et il s’agit d’une réelle entrave. Pourtant, de telles barrières ne sont pas imposées aux jeunes hockeyeurs européens. Cette saison, plusieurs joueurs exactement dans la même situation que Shane Wright ont donc eu la chance de jouer dans la LAH comme si de rien n’était.

Parmi les joueurs de 19 ans qu’on retrouvait dans la LAH cette saison, on note Simon Nemec (2e choix en 2022, New Jersey), David Jiricek (6e choix en 2022, Columbus), Jiri Kulich (28e choix en 2022, Buffalo), Isak Rosen (14e choix en 2021, Buffalo), Fabian Lysell (21e choix en 2021, Boston), Chaz Lucius (18e choix en 2021, Winnipeg) et Brad Lambert (30e choix en 2022, Winnipeg).

Les hockeyeurs du junior majeur ne subissent pas seulement un préjudice financier à cause de cette règle, mais on pourrait aussi arguer qu’ils subissent un préjudice sportif.

Simon Nemec (à gauche) avec ses compatriotes slovaques, Juraj Slafkovsky et Filip Mesar, lors du dernier repêchage Photo : Getty Images / Bruce Bennett

On ne peut pas dire qu’il est préférable pour certains Européens de parfaire leur développement en affrontant des professionnels aguerris et plus âgés qu’eux, tout en soutenant, à l’inverse, qu’il est optimal pour les espoirs canadiens de retourner dans les rangs juniors pour se mesurer à des jeunes de 16 ou 17 ans.

Cette restriction de la liberté des hockeyeurs canadiens (on pourrait aussi dire ce contrôle du marché) vise évidemment à remplir les gradins des arénas du hockey junior.

***

La cause de Kobe Mohr s’annonçait donc particulièrement intéressante. Elle a toutefois pris une tournure rocambolesque en raison du manque de clarté de l’article 48 de la partie VI de la Loi sur la concurrence.

L’article 48 (1), notamment, qualifie d’acte criminel tout complot, coalition ou accord ayant pour effet de :

a) limiter déraisonnablement les possibilités qu’a une autre personne de participer, en tant que joueur ou concurrent, à un sport professionnel ou pour imposer des conditions déraisonnables à ces participants;

b) limiter déraisonnablement la possibilité qu’a une autre personne de négocier avec l’équipe ou le club de son choix dans une ligue de professionnels et, si l’accord est conclu, de jouer pour cette équipe ou ce club.

Or, le juge en chef de la Cour fédérale, Paul Crampton, en est venu à la conclusion que l’article 48 ne concerne que les arrangements déraisonnables survenant dans une même ligue, et non les accords que pourraient conclure deux différentes ligues (comme la Ligue canadienne et la LNH) afin de restreindre la liberté professionnelle des athlètes.

La Cour d’appel fédérale avait souligné plusieurs erreurs du juge Crampton, mais elle avait tout de même maintenu la décision de ce dernier sur le fond.

En refusant d’entendre l’appel de Kobe Mohr, la Cour suprême a donc avalisé ces décisions.