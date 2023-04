Forfait pour Madrid, Rafael Nadal reporte encore son retour

Rafael Nadal a annoncé jeudi qu'il ne participerait pas au Masters 1000 de Madrid qui commence lundi, à cause d'une blessure à la hanche dont il n'est toujours pas remis.

La blessure n'est toujours pas guérie et je n'ai pas pu suffisamment travailler pour jouer en compétition , explique-t-il sur ses réseaux sociaux.

L'Espagnol a déjà dû renoncer aux deux premiers tournois de sa saison sur terre battue, à Monte-Carlo et à Barcelone, à cause de cette blessure au psoas, un muscle fléchisseur de la hanche.

Pourra-t-il participer aux Internationaux de France qui s'amorcent le 28 mai?

La situation n'est pas celle que l'on avait espérée, précise-t-il. Nous avons suivi toutes les prescriptions médicales, mais pour une raison inconnue, la blessure n'a pas évolué comme on nous l'avait indiqué au début et on finit par se retrouver dans une situation difficile.

Nadal détient le record de 22 victoires en grand chelem, qu'il partage avec Novak Djokovic. Il espère fêter son 37e anniversaire à Paris, le 3 juin.

Le reverra-t-on sur un terrain en compétition? On peut légitimement se poser la question.

Ses dernières années ont été marquées par de nombreuses blessures et, après sa sortie prématurée en Australie dès le deuxième tour, il avait dit souffrir de la hanche.

Ça fait mal, comme toujours. Mais maintenant, la coupe commence à être pleine et il va y avoir un moment où elle va déborder , avait-il admis avec résignation.

Il n'a pas repris la compétition depuis.