Édouard Julien cogne un 2e circuit dans le baseball majeur

Associated Press

Associated Press

Le Québécois a frappé un circuit de deux points en première manche, après un double de Byron Buxton.

Julien a ajouté deux simples. En sept matchs dans les ligues majeures, il montre une moyenne de ,227 (cinq en 22).

Julien a claqué un circuit en solo le 13 avril, au Yankee Stadium. Il en est donc à trois points produits cette saison.

Joey Gallo a frappé un circuit de trois points pour les Twins, qui avaient perdu leurs trois derniers matchs.

Gallo avait raté 10 matchs à cause d'une élongation au côté droit.

Trevor Larnach a aussi cogné une longue balle de trois points pour le Minnesota.

Joe Ryan (4-0) a donné trois points et six coups sûrs en six manches.

Brent Headrick s'est chargé des trois dernières manches.

Corey Kluber (0-4) a permis sept points et six coups sûrs en cinq manches.

Il a donné deux buts sur balles, en plus d'atteindre deux frappeurs. Sa moyenne est passée de 6,92 à 8,50.

Les deux clubs vont s'affronter à nouveau jeudi après-midi, au Fenway Park.